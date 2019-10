periergaa

Ποσειδώνας: Ο πλανήτης των ισχυρότερων ανέμων | Astronio (#26)Ταξιδεύουμε στον πιο μακρινό πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος, τον παγωμένο γίγαντα Ποσειδώνα. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρά του, τους ανέμους και τις καταιγίδες του, τον μανδύα και τους δακτυλίους του αλλά και δύο από τα φεγγάρια του, τον Τρίτωνα και τη Νησώ. ►Astronio στα social media: Instagram: https://ift.tt/2PegzWp Facebook: https://ift.tt/2zEV1gM Twitter: https://twitter.com/_Astronio_ Δείτε επίσης: 1. Η νέα σκοτεινή κηλίδα που ανακαλύφθηκε το 2016: https://ift.tt/2qCGmRC 2. Συνοπτικά χαρακτηριστικά του Ποσειδώνα: https://ift.tt/2tjPMAs 3. Οι δακτύλιοι του Ποσειδώνα: https://ift.tt/2s35sbo 4. Επισκόπηση των χαρακτηριστικών του Ποσειδώνα από τη NASA: https://ift.tt/2ojiRfK 5. Τα φεγγάρια του Ποσειδώνα: https://ift.tt/2sqv5m6 6. Είναι πιθανό να υπάρχει ένας υπόγειος ωκεανός στον Τρίτωνα: https://ift.tt/2jAezhd ------- Παρουσίαση-Επιμέλεια: Παύλος Καστανάς Software: Space Engine, Universe Sandbox 2 Πηγές εικόνων: NASA, ESA, ESO, Pixabay (Creative Commons 3.0 License) Μουσική: -Jason Shaw (Audionautix) - Big Car theft under a Creative Commons 3.0 License (https://ift.tt/2PfqA5Y) -Kevin Macleod - Night Music under a Creative Commons 3.0 License (https://ift.tt/2PfqA5Y) -Kevin Macleod - Hypnothis under a Creative Commons 3.0 License (https://ift.tt/2PfqA5Y) -Doug Maxwell - Light Years Away under a Creative Commons 3.0 License (https://ift.tt/2PfqA5Y) -Tower of Light - Contact under a Creative Commons 3.0 License (https://ift.tt/2PfqA5Y)Περιγραφή:: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες. Ποσειδώνας: Ο πλανήτης των ισχυρότερων ανέμων | Astronio (#26)