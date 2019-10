2019-10-27 04:52:09

Σεισμος αλλη συμπεριφορα τα ψαρια



Παντα το καθε ψαρεμα εχει και τα δικα του αλλα οταν γινεται σεισμος η προκειται να γινει την επομενη τα ψαρια ειναι παντα σε κινηση και τις πιο πολλες φορες δεν ενδιαφερονται για κυνηγι, εδω το ψαρεμα μας θα ειναι δυσκολο και αν καταφερουμε και πιασουμε μερικα ψαρια αθλος θα ειναι,γι'αυτο παντα εκτος απο το προγραμματιζομενο ψαρεμα που ειναι να κανουμε αν ειναι προγραμματιζομενο καλο ειναι να εχουμε και μερικα δολωματα καθετης γαριδα καραβιδακι ακροβατη κλπ ετσι πιστευω οτι εστω και δυσκολα το φαγητο μας θα βγει ,να ειστε ολοι καλα καλη κυριακη και καλη εβδομαδα , εχετε την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ