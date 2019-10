freegr

Κυκλοφόρησε! Μπορείτε τώρα να κατεβάσετε το ολόφρεσκο Ubuntu 19.10 από το επίσημο site του Ubuntu και από επιλεγμένα mirrors.Το Ubuntu 19.10 είναι η 31η έκδοση του Ubuntu από την πρώτη κυκλοφορία του διάσημου λειτουργικού, το 2006. Ολοκληρώθηκε μετά από 9 μήνες συνεχών αναβαθμίσεων και θα ακολουθηθεί από την 20.04 LTS έκδοση "Focal Fossa" τον ερχόμενο Απρίλιο του 2021.Μετά από εντατική ανάπτυξη, έναν φρέσκο Linux Kernel και μια ολοκαίνουρια έκδοση του Gnome, το Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine" είναι έτοιμο για download στους υπολογιστές σας. Τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης αυτής περιλαμβάνουν:GNOME 3.34, including app folder creation‘Drastically improved’ desktop performanceUSB drives appear on the Ubuntu DockLinux 5.3 kernelUpdated toolchain, including Python 3.7.5PulseAudio 13.0Proprietary NVIDIA graphics drivers available during installExperimental ZFS install supportNew ‘light’ Shell UIDLNA sharing support by defaultSpport for WPA3Updated apps, including LibreOffice 6.3Οι gamers θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτή την έκδοση, καθώς υποστηρίζονται με proprietary drivers οι κάρτες γραφικών της Nvidia από την εγκατάσταση του λειτουργικού, ενώ o Linux Kernel 5.3 προσθέτει υποστήριξη για τις τελευταίες AMD Radeon Navi GPUs.Μπορείτε να κατεβάσετε το Ubuntu 19.10 64-bit, τόσο την έκδοση Desktop όσο και την έκδοση Server από τον επίσημο ιστότοπο. Θυμίζουμε ότι η υποστήριξη 32-bit έχει σταματήσει από το 2017.To iso image καταλαμβάνει 2.3GB, οπότε θα χρειαστείτε μια γρήγορη γραμμή internet για να το κατεβάσετε σε μικρό χρονικό διάστημα.Freegr network blog- News about pc, technology.