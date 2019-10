Το My Style Rocks έχει δημιουργήσει αναστάτωση, πριν καν οριστικοποιηθεί η τηλεοπτική επιστροφή του. Η συζήτηση που γίνεται γύρω από τους φετινούς συντελεστές του reality μόδας, φαίνεται πως προκάλεσε μία… άβολη κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων εκπομπών.Το πρωί της Τετάρτης, η Αφροδίτη Γραμμέλη παρουσίασε στο Πρωινό το αποκλειστικό ρεπορτάζ της για την παρουσιάστρια του My Style Rocks, το οποίο ήρθε συμπληρωματικά από προηγούμενο ρεπορτάζ της δημοσιογράφου για την κριτική επιτροπή. Λίγες ώρες αργότερα, η Κλεοπάτρα Πατλάκη στο Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα, παρουσίασε το ίδιο αποκλειστικό ρεπορτάζ με παραπάνω στοιχεία για τις παίκτριες που θα λάβουν μέρος. Αυτό, φαίνεται πως δημιούργησε δυσαρέσκεια στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και το πρωί της Πέμπτης δόθηκε συνέχεια «Γενικά, το My Style Rocks είναι ένα θέμα που εμένα με έχει προβληματίσει λίγο, διότι γεννά αποκλειστικά κάθε μία ώρα. Και θαυμάζω που έχουμε όλοι το ίδιο αποκλειστικό κάθε μία ώρα», είπε ενοχλημένη η Αφροδίτη Γραμμέλη. «Χοντρό αυτό! Ξέρετε για ποια εκπομπή το λέει…», σημείωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.Η Αφροδίτη Γραμμέλη συνέχισε λέγοντας: «Χθες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα», ΣΚΑΪ 12:00 με 14:00 -γιατί έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα-, ειπώθηκε πως μία από τις κοπέλες που συζητάει για να είναι παίκτρια στο My Style Rocks, από τη συνάδελφο Κλεοπάτρα Πατλάκη, είναι η Ιωάννα Τούνη. Να δούμε τι απάντησε η Ιωάννα Τούνη όταν την ρώτησε ο Νίκος Μουτσινάς αν θα είναι στο My Style Rocks»;Η Ιωάννα Τούνη διέψευσε ότι θα πάρει ξανά μέρος στο reality μόδας, αλλά το κακό έχει γίνει…zappit.grhttp://www.tvnea.com