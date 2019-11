tinanantsou.blogspot.gr

Η ομάδα που διαχειρίζεται το διαστημικό τηλεσκόπιο Humble της NASA αποφάσισε να γιορτάσει το Halloween δημοσιοποιώντας μια τρομακτική φωτογραφία από το διάστημα.Ένα φοβερό πρόσωπο μας παρακολουθεί από μακριά Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο γαλαξίες ίσου μεγέθους που συγκρούονται και συγχωνεύονται.In celebration of #Halloween, Hubble has captured the collision of two galaxies of equal size that appears to resemble a ghostly face.https://t.co/rNI9jHN7W1Credit: @NASA / @ESA , J. Dalcanton, B.F. Williams, and M. Durbin (University of Washington) pic.twitter.com/5CviTTaGAI— HUBBLE (@HUBBLE_space) October 28, 2019To τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε για πρώτη φορά αυτούς τους γαλαξίες στις 19 Ιουνίου 2019 και τους μοιράστηκε πριν λίγες μέρες στο Twitter, με αφορμή τη «στοιχειωμένη» επέτειο του Halloween.Πώς δημιουργήθηκε το φοβερό αυτό φαινόμενοΤο σύστημα αυτό ονομάζεται Arp-Madore 2026-424 και συμβαίνει 704 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.Το «κεφάλι» έχει δημιουργηθεί από το βαρυτικό κύμα που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης των δύο γαλαξιών.Tα «φωτεινά μάτια» που διακρίνονται είναι τα κέντρα των δύο γαλαξιών.«Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε την απελευθέρωση αερίων, σκόνης και αστεριών προς τα έξω, σχηματίζοντας αυτό το «δαχτυλίδι», το οποίο προκύπτει από τα αστέρια και διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά μύτης και προσώπου», εξηγείται στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο της NASA.https://www.spacetelescope.org/news/heic1919/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn