2019-11-04 12:21:54

Μια μονομαχία που έφερε τα πάνω – κάτω έλαβε χώρα στο πλατό του The Final Four.



Στη σκηνή του τάλεντ σόου βρέθηκε η νεαρή Μαριάνθη κατορθώνοντας με ευκολία να κερδίσει τα τρία πρώτα ναι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, την Ελένη Φουρέιρα και τον Μιχάλη Κουινέλη. Με την εμφάνιση της, η 19χρονη τραγουδίστρια πέρασε στο στάδιο της «μονομαχίας» για μια από τις τέσσερις καρέκλες και επέλεξε για αντίπαλο τον Σάκη που βρίσκεται από το ξεκίνημα στους… 4 φιναλίστ.Παρά το αρχικό ξάφνιασμα της κριτικής επιτροπής του The Final Four, για την επιλογή της παίκτριας, η αναμέτρηση των δύο έγινε και το κοινό είχε πια τον πρώτο λόγο!



Και οι δύο ερμηνευτές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την «καρέκλα» με την κριτική επιτροπή να δυσκολεύεται να μαντέψει ποιος «κέρδισε» λίγο περισσότερο το κοινό! Το αποτέλεσμα, βέβαια, ήρθε και η Μαριάνθη «έκλεψε» τη θέση του Σάκη με τους κριτές να μένουν άφωνοι.



«Τα έχασα τώρα… Ω Θεέ μου, Θεέ μου…» αναφώνησε η παρουσιάστρια του The Final Four, Ζέτα Μακρυπούλια. «Σάκη μου, είσαι τραγουδιστής μεγάλων αποστάσεων και σου εύχομαι τα καλύτερα» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.



«Εγώ έχω σοκαριστεί, δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν θα είσαι εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.



zappit.gr



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ