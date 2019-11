2019-11-16 17:00:40

Για δεύτερη φορά στη σκηνή του The Voice βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Χριστοφόρου. Μοναδικός του στόχο το “πράσινο φως” για την επόμενη φάση του τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ, εκείνη των battles.



Ο νεαρός διαγωνιζόμενος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου επέλεξε μαζί με την coach του να ερμηνεύσει το κομμάτι “River” με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Μέσα από την ερμηνεία του, λοιπόν, ο αδελφός του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, Στέφανος κατόρθωσε να κερδίσει την coach του και να είναι εκείνος που περνάει στην επόμενη φάση του The Voice αφήνοντας εκτός διαγωνισμούς τις άλλες δύο αντιπάλους του.



“Τελευταία στιγμή σου είπα κάτι σαν ιδέα και μου άρεσε πάρα πολύ που μου το έδωσες” σχολίασε η Έλενα Παπαρίζου αμέσως μετά την εμφάνιση του νεαρού διαγωνιζόμενου. “Αυτό το διπολικό στοιχείο, μου το έδωσες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έκανες πάρα πολύ ωραία” πρόσθεσε η τραγουδίστρια και coach του The Voice.



