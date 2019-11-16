2019-11-16 17:01:31
Τι έψαχναν οι Αμερικάνοι στην Πεντέλη; Στοιχεία σοκ!
Οι μοναδικές ιδιότητες του πεντελικού μαρμάρου! ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΟΝΙΟ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ. Για ανήσυχα πνεύματα που θέλουν να... ψάχνουν!! periergaa
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