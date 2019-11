2019-11-16 23:00:55

Με μια υπέροχη εμφάνιση στο X factor η Ζωή-Μισέλ Μπακίρη χθες το βράδυ καταφερε και ανέστρεψε τα αρνητικά προγνωστικά και πέρασε με άνεση στο επόμενο live του μουσικού σόου. Με το τραγούδι «The power of love» έκανε την εμφάνισή της στο πέμπτο live του X Factor η Ζωή Μισέλ Μπακίρη από την ομάδα των κοριτσιών 16-24 με μέντορα τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο #TeamTsaousopoulos. Τραγούδι: The power of love – Celine Dion Στίχοι – Μουσική: Candy DeRouge, Jennifer Rush, Mary Susan Applegate, Gunther Mende. Μπράβο Ζωή, συνέχισε!

