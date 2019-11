2019-11-18 09:00:14

Με έναν γνώριμο στο τηλεοπτικό κοινό επέστρεψε το The Final Four στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το βράδυ της Κυριακής. Πιο συγκεκριμένα, στη σκηνή του τάλεντ σόου του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Παναγιώτης Ρεντετάκος προκειμένου να “κλέψει” μια από τις τέσσερις πολυπόθητες καρέκλες.



Με όπλο την γνήσια λαϊκή του φωνή, ο ερμηνευτής βρέθηκε απέναντι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, την Ελένη Φουρέιρα και τον Μιχάλη Κουινέλη κατορθώνοντας να κερδίσει τις εντυπώσεις και τα τρία “ναι” προχωρώντας σε μια μονομαχία.



Ο Παναγιώτης Ρεντετάκος επέλεξε σαν αντίπαλο τον, επίσης λαϊκό τραγουδιστή του The Final Four, Γιώργο Στεφάνου που βρέθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στους Final Four.



Μια δυνατή μονομαχία που δίχασε, όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα, το κοινό που βρίσκονταν στο στούντιο.



Νικητής της μονομαχίας αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Ρεντετάκος και κέρδισε μια θέση στους τέσσερις φιναλίστ με ποσοστό 60%!



Αν, όμως, ο Παναγιώτης Ρεντετάκος σας φαίνεται γνώριμος είναι επειδή πριν αρκετά χρόνια είχε εμφανιστεί στη βραδινή εκπομπή της Αννίτας Πάνια και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι “Ελληνάρας”.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ