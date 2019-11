Κως: Χτύπησαν σειρήνες για «σεισμό» και «τσουνάμι» στο νησί

Στο πλαίσιο του έργου «Tsunami Last Mile» - Παρουσιάστηκαν προβλήματα τα οποία καταγράφηκαν και θα αντιμετωπιστούνΆσκηση ετοιμότητας με σενάριο που προέβλε αρχικά σεισμό και στη συνέχεια προειδοποίηση για τσουνάμι πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο νησί της Κω, στο πλαίσιο του έργου «Tsunami Last Mile» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Το σενάριο που εκτελέστηκε παρουσία του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά προέβλεπε σεισμό και στην συνέχεια προειδοποίηση για τσουνάμι, μέσω των πινακίδων έγκαιρης προειδοποίησης που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο νησί.Στην άσκηση συμμετείχαν μαθητές από δημοτικά σχολεία και από το Ιπποκράτειο Λύκειο της Κω και στην διάρκεια της καταγράφηκαν τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν, με τον αξιολογητή Ανδρέα Αντωνάκο από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να δηλώνει ότι καταγράφηκαν όλα τα ζητήματα και θα γίνει η έκθεση έτσι ώστε να επιλυθούν.O Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης επεσήμανε ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτές οι ασκήσεις, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα, αλλά και για να μην υπάρχει φόβος στους κατοίκους και στα παιδιά, που πρέπει να είναι ενημερωμένα και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.Η υποδομή «Tsunami Last Mile» περιλαμβάνει αισθητήρες και σταθμούς για τη μέτρηση της στάθμης της θάλασσας, ενημερωτικές πινακίδες με μεγάφωνα στην ακτογραμμή της μαρίνας της Κω και σειρήνες μεγάλης εμβέλειας. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η έγκαιρη προειδοποίηση και η επικοινωνία, προκειμένου ο τοπικός πληθυσμός να είναι καλά ενημερωμένος, εγκαίρως στην περίπτωση που συμβεί τσουνάμι στο μέλλον.Η εγκατάσταση των πινακίδων που θα προειδοποιούν για τσουνάμι είχε προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως από επιχειρηματίες του τουρισμού που υποστήριζαν ότι το σύστημα καταγραφής και προειδοποίησης δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στους τουρίστες και στους επισκέπτες του νησιού.Ο δήμαρχος της Κω Γιώργος Κυρίτσης είχε απαντήσει ότι όσοι αντιδρούν δεν μπορούν να αντιληφθούν πως οι υποδομές του νησιού πρέπει να είναι εφάμιλλες των ευρωπαϊκών χωρών και να μην θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες.Ο ίδιος είχε υπενθυμίσει, μάλιστα, το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η Κως το 2017 από τον σεισμό των 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που είχε αφήσει πίσω του δύο νεκρούς και μεγάλες ζημιές στο νησί.Με πληροφορίες από το vimatisko.gr