Στην Γερμανία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στους παιδικούς σταθμούς ένα καινούργιο σύστημα διαπαιδαγώγησης που ονομάζεται «original play» , ο εφευρετής του οποίου ονομάζεται Fred Donaldson, και το οποίο με έναν ειδικό τρόπο εισαγάγει τα μικρά παιδιά, όσον και αν αυτό ακούγεται απίστευτο, στον ευρωπαϊκό κόσμο της διαστροφής.

Συγκεκριμένα, με την αλματώδη αύξηση των παιδικών σταθμών και την αύξηση των παιδιών που φιλοξενούνται υπήρξε πρόβλημα κάλυψης-επάνδρωσης με ειδικό προσωπικό.

Αλλά με το πρόσχημα αυτό και με ένα ειδικό σχέδιο προσλαμβάνονταν άτομα αμφιβόλου σεξουαλικής ταυτότητας για να καθοδηγούν τα μικρά παιδιά σε αυτούς τους παιδικούς σταθμούς.

Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, πολλά μικρά παιδιά να έχουν μια «περίεργη» συμπεριφορά καθώς και τάσεις για ανώμαλες καταστάσεις κάτι που προβλημάτισε κάποιους γονείς που θέλησαν να εξετάσουν τι συμβαίνει.

Ήδη έχουν παρατηρηθεί βιασμοί ακόμα και βιασμοί μικρών παιδιών παιδεραστίες και άλλα ανώμαλα φαινόμενα.

Έτσι έγινε γνωστό ότι αυτό το πρόγραμμα το «original play», έχει καταρτιστεί από την Νέα Τάξη για να διαστρέψει την φυσιολογική συμπεριφορά των μικρών παιδιών και να δημιουργήσει το υπόβαθρο ότι το ανώμαλο δεν είναι ανώμαλο αλλά είναι φυσιολογικό.

Με αυτό γίνεται, με το να εξαναγκάζουν την μητέρα να εργάζεται και να λείπει όλη την ημέρα αφήνοντας την διάπλαση των παιδιών της σε νεοαττικές διαπαιδαγωγικές μεθόδους. Με λίγα λόγια η διαστροφή από την νηπιακή πλέον ηλικία.

ΓΟΝΕΙΣ τόν ΝΟΥ σας! Εξεδόθη τό πρώτο βιβλίο – ΟΛΕΘΡΟΣ ! (Η Εκκλησία επιτέλους θά ΜΙΛΗΣΕΙ, ή κάνει …’τζίζ’;;;)

ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ….

Μετά από πολλές πιέσεις διαφόρων ομάδων (…), αλλά και με αφορμή την κυβέρνηση Σύριζα και τις απόψεις τους περί παιδοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια, οι εκδόσεις Ίκαρος έκδοσαν ένα βιβλίο με τίτλο: (Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις Οικογένειες).

Ένα βιβλίο, το οποίο συν τοις άλλοις περιλαμβάνει και τις αποκαλούμενες από την Νέα τάξη “οικογένειες Ουράνιο τόξο”, για τις οποίες έχουμε αναφερθεί στην ‘Αθέατη γνώση’.

Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων Αντώνη Παπαθεοδούλου, ο οποίος από το 1999 γράφει και μεταφράζει ιστορίες, τραγούδια και σενάρια για παιδιά, δέχτηκε να κάνει την μετάφραση σε αυτό το εξάμβλωμα που θέλουν να μας παρουσιάσουν ως «παιδικό βιβλίο»!

Οι υπεύθυνοι της έκδοσης αυτού του βιβλίου, έκριναν σωστό, να πρωτοπορήσουν και να προωθήσουν την ανωμαλία, παραφράζοντας την λέξη < > και παρουσιάζοντας μας ως λογικό με την φύση (φυσιολογικό) ένα ζευγάρι λεσβιών, η ομοφυλόφιλων με παιδιά, με απώτερο σκοπό να μολύνουν τις εύπλαστες ψυχές των μικρών παιδιών.

Το εικονογραφημένο βιβλίο, στην προσπάθεια του να μας παρουσιάσει τις διάφορες μορφές οικογένειας, αναφέρει ότι: κάποια παιδιά έχουν …δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες!

Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις Οικογένειες, (σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου) εξερευνά τις διάφορες μορφές της οικογένειας σήμερα, και γίνεται υπέροχη αφορμή για συζήτηση γύρω από ευαίσθητα θέματα, ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους.

Ένα βιβλίο που τα παιδιά θα αγαπήσουν (;) και θα θέλουν να διαβάζουν ξανά και ξανά…

Το βιβλίο κέρδισε το ‘School Library Association Information Book Award’ στην κατηγορία κάτω των 7…..

Δυστυχώς, το πιο δυσάρεστο είναι ότι παρατηρώ διάφορες ομάδες και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο να επευφημούν και να προτείνουν ως ιδανικό το συγκεκριμένο βιβλίο.

California Middle Schools Now Teaching 10-year-olds How to Put on Condoms, Engage in Anal Sex, and Use Sex Toys

California Middle Schools Τώρα διδάσκοντας παιδιά ηλικίας 10 ετών Πώς να βάζετε προφυλακτικά, να ασχολείστε με το πρωκτικό σεξ και να χρησιμοποιείτε σεξουαλικά παιχνίδια

Ενώ τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα είχαν πεθάνει αθώα γύρω από την παιδική χαρά, να πηδούν σχοινιά, να παίζουν αποδυτήρια και να σκαρφαλώνουν στις μπάρες των μαϊμού πριν από 50 χρόνια, τα 10χρονα σήμερα έχουν διδαχθεί τώρα στο δημόσιο σχολείο πώς να ασχοληθούν με τη σοδομική, να χρησιμοποιήσετε προφυλακτικά και να παίξετε με παιχνίδια σεξ.

Το κακό που διδάσκεται στους φοιτητές δημοσίων σχολείων στην Καλιφόρνια είναι τόσο αποτρόπαιος που δεν μπορεί καν να μιλήσει για τους δημόσιους αεραγωγούς.

Υπάρχει κάτι πολύ στραβα εκεί. «

Εκτός από τη διδασκαλία όλων των ειδών διεστραμμένων σεξουαλικών πράξεων, τα ίδια 10χρονα παιδιά λαμβάνουν επίσης μαθήματα για το πώς να γίνουν transgenders και άλλα «χρώματα» στο LGBTQP «ουράνιο τόξο», μια μορφή πλύσης εγκεφάλου που έχει πράγματι αποδειχθεί να αυξηθεί ο κίνδυνος για τα εκτεθειμένα παιδιά να αναπτύξουν ψυχικές ασθένειες ή να προσπαθήσουν να αυτοκτονήσουν αργότερα στη ζωή τους.

Στο Όρεγκον, οι γονείς ενός οχτώχρονου αγοριού αρνούνται το Δημοτικό Σχολείο Nellie Muir για έναν δάσκαλο τον οποίο λένε ότι κατηγόρησε τον γιο τους με «μαθήματα ενός φύλου σε ένα φύλο», προκαλώντας την σύγχυση στην πίστη ότι είναι τρανσέξουαλ.

Όσο για τους φοιτητές στην Καλιφόρνια, οι οποίοι τώρα υποβάλλονται συστηματικά σε τέτοιο είδος παραφροσύνης στο LGBTQP, απαγορεύεται στους γονείς να τους αποκλείσουν, διότι, όπως λέει η λατρεία του LGBTQP, θα αποτελούσαν «εκφοβισμό».

Ο Ισπανός μπαμπάς βρίσκει μια αφίσα #CulturalMarxist στο γυμνάσιο του γιου του #Sabadell #. Είναι μέρος των σχολείων σεξουαλική εκπαίδευση και δείχνει σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο απευθυνόμενο σε μικρά παιδιά Οι πολωνοί συντηρητικοί αγωνίζονται σκληρά για να κρατήσουν αυτά τα σκουπίδια έξω από τα σχολεία μας.

