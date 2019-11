2019-11-21 17:20:06

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι το πρόσωπο των ημερών, αφού το όνομά του έχει ακουστεί για το Εζέλ, το Αν ήμουν πλούσιος ή το All Star Survivor. Ο Ντάνος απάντησε Στη φωλιά των Κου Κου και τον Γρηγόρη Μπάκα: “Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις μας για το Εζέλ. Μου έχει γίνει η πρόταση και συζητάμε για το πότε ίσως… Έχουμε κάνει κουβέντα για να είμαι σε 15-20 επεισόδια του Αν ήμουν πλούσιος, στην περίπτωση μόνο που πάει πιο μετά το Εζέλ”.



Όσον αφορά τις φήμες ότι του έγινε πρόταση για το All Star Survivor έναντι 500,000 ευρώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος δηλώνει: “Δεν έγινε κάποια τέτοια πρόταση. Είχαν γίνει συζητήσεις για το Survivor 3, αλλά καμία για το All Star Survivor. Δεν έχω καμία πρόταση ούτε για να συμμετέχω, ούτε για τα χρήματα που ακούγονται. Δεν είναι τα λεφτά το πρώτο πράγμα που παίζει για μένα ρόλο. Θα δούμε, τι να σου πω”.



