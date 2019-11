2019-11-23 11:55:27

Δωρεά 10 ταχύπλοων σκαφών Rafnar 1100 Cabin Bulletproof έκανε η Ένωση Ελλήνων εφοπλιστών προς το Λιμενικό Σώμα με σκοπό την ενίσχυση των περιπολιών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των θαλασσίων συνόρων της χώρας.



Τα νέα σκάφη είναι ισλανδικής σχεδίασης και θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα. Πρόκειται για ταχύπλοα ειδικών αποστολών που μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα ταχύπλοα, συνολικής ισχύος 900 ίππων, θα αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 56 κόμβων. Η σχεδίαση του σκάφους το καθιστά αυτο-ανατρεπόμενο, παντός καιρού και αβύθιστο. Τα πλωτά μέσα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, θερμικές κάμερες, αντιβαλλιστική προστασία στην καμπίνα και στα παράθυρα ενώ το εσωτερικό τους μπορεί να διασκευαστεί για τη μεταφορά ασθενών και τραυματιών.



