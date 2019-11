Καθώς οι άνθρωποι παγκόσμια προσπαθούν να διαχειριστούν τα ολοένα και περισσότερα προβλήματα της καθημερινότητας, πίσω από τις κλειστές πόρτες φαίνεται πως δόθηκε «έκτακτη» εντολή επίσπευσης από τους παγκοσμιοποιητές στα όργανα τους, να κάνουν συντονισμένες κινήσεις με σκοπό να προωθήσουν την εφιαλτική τους «ατζέντα» μαζικά και άμεσα ΠΑΝΤΟΥ.

Έτσι βλέπουμε τα εξής:

1– Αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς η τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό, στην αρχή να βοηθάει, μετά να ξεπεράσει και εν τέλει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, που κάθονται άπραγοι παίρνοντας το παγκόσμιο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με μόνο σκοπό την επιβίωσή τους, όπως εδώ και χρόνια έχει πει και γράψει ο Δημοσθένης Λιακόπουλος.

Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η «ψυχή» των έξυπνων πόλεων του μέλλοντος, που θα κινεί και θα κυβερνά τα πάντα και αργότερα και τους πάντες, αφού θα δοθούν στους ανθρώπους διαφόρων ειδών εμφυτεύματα, και έτσι θα είναι συνδεδεμένα ουσιαστικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε πως στην Κίνα γίνεται το μεγάλο πείραμα της τεχνοχούντας, με το σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης, υπερεξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης, ανέπαφες συναλλαγές χωρίς χρήματα αλλά με ψηφιακούς πόντους και άλλα.

Παράλληλα, δημιουργούνται χιλιάδες τεχνολογικές καινοτομίες, πολλές εξ αυτών τρομακτικές αν λάβει κανείς υπόψη του τις προεκτάσεις που απορρέουν από τυχόν κακόβουλη χρήση τους. Αυτές, θα αποτελέσουν όταν έρθει η ώρα τμήματα αυτής της παγκόσμιας φουτουριστικής κοινωνίας.

2- Προπαγανδίζεται με κάθε δυνατό τρόπο η δήθεν Κλιματική Αλλαγή-Κλιματική Κρίση. Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβολή δυσβάσταχτων πράσινων φόρων, αλλά και η αποδοχή των ανθρώπων μέσω της βρόμικης προπαγάνδας, πως μολύνουν το περιβάλλον, επομένως πρέπει δεχτούν την κομμουνιστικών προτύπων ζωή, μέσα σε μια τέτοια έξυπνη πόλη- φυλακή.

Μετά και την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ στον ΟΗΕ (Θυμηθείτε ΕΔΩ), που στην ουσία μετέφερε τα όσα προστάζουν οι παγκοσμιοποιητές στα αρμόδια όργανά τους, ξεκίνησε και επίσημα ένας αγώνας δρόμου για τη Νέα Τάξη, αφού έχει μόλις 10 χρόνια μπροστά της, μέχρι το 2030, έτος ορόσημο κατά το οποίο θα πρέπει να έχει προωθηθεί στο τελικό της στάδιο η Ατζέντα 2030.

Νομίζετε πως οι έξυπνες πόλεις-φυλακές αργούν; Σας ενημερώνουμε, πως η Ελλάδα έχει ΉΔΗ 5: Τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τη Βέροια και το Ηράκλειο της Κρήτης. Φυσικά θα «αναβαθμιστούν» και οι υπόλοιπες σταδιακά, αφού αυτό επιτάσσει το σχέδιο των παγκοσμιοποιητών.

Τα δυο παραπάνω παράλληλα βήματα, θα οδηγήσουν στο τελικό και μεγαλύτερο, που δεν είναι άλλο από την εγκαθίδρυση μιας φανερής παγκόσμιας χούντας, που μάλιστα θα έχει οικολογικό «μανδύα», έως το 2030.

Τι περιμένουμε να δούμε την δεκαετία που έρχεται:

Ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης: Σύμφωνα με τους ειδικούς του χώρου, σε λίγα χρόνια από σήμερα, θα έχουν επιτευχθεί πράγματα που τώρα θεωρούνται πως ακόμη βρίσκονται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αυτό είναι λογικό γιατί, όπως είπαμε, χωρίς δυνατή και εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει το φουτουριστικό κράτος που ονειρεύονται οι παγκοσμιοποιητές.

Αντικατάσταση των ανθρώπων από Ρομπότ: Ήδη, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους λόγω ρομποτικών καινοτομιών και παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει πως τα πράγματα προς αυτόν τον τομέα πρόκειται μόνο θα χειροτερέψουν. Οι τελευταίες ελπίδες πολλών, πως τα ρομπότ δεν θα είναι σε θέση να κάνουν ορισμένες δουλειές, σιγοσβήνουν.

Βιοτσίπ και εμφυτεύματα: Στο όνομα της ασφάλειας θα δοθούν σε όλους κάποιου είδους τσιπάκια. Όποιος δεν έχει τσιπάκι θα χάνει όλα τα «καλούδια» μιας έξυπνης πόλης και θα βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Επίσης θα δοθούν εμφυτεύματα για ενδυνάμωση των αισθήσεων, αντοχή, δύναμη, ακόμη και διασύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό.

Ανάπτυξη τεχνολογιών VR (Εικονικής πραγματικότητας): Στις έξυπνες πόλεις, αυτό θα είναι και το όπιο των λαών. Η δυνατότητα να ζεις σε μια «τρύπα» και να βρίσκεσαι σε εικονικούς κόσμους, βιώνοντας ο,τι θέλεις εσύ.



Στο εν λόγω τομέα γίνονται απίστευτα άλματα προόδου κάθε μέρα. Επιστήμονες του χώρου, λένε πως μπορεί να φτιαχτεί εικονικός κόσμος που θα τον βιώνει ο χρήστης σε απευθείας σύνδεση με τον εγκέφαλό του και καθώς θα έχει αυτήν την εμπειρία δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει αν βρίσκεται στον πραγματικό ή σε ψεύτικο κόσμο. Προς αυτήν την πορεία κινείται και η NeuraLink του μεγιστάνα Έλον Μάσκ.

Δείτε όλα τα βίντεο μέσα στο άρθρο

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Μετανάστευση: Ο κόσμος μας γίνεται ολοένα και πιο ασταθής. Στην κυριολεξία δεν ξέρει κανείς που θα τον βρει το «αύριο». Εκτός αυτού βλέπουμε τεράστιες οργανωμένες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Αυτό το διάστημα είναι της «μόδας» οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες πολέμου για παράδειγμα. Πλέον, μια «νέα» κατηγορία κάνει την εμφάνισή της. Οι κλιματικοί πρόσφυγες, που αναμένεται να «περιβάλλονται» από την ανάλογη «πράσινη» προπαγάνδα. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις ο νέος αυτός όρος μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν του οικονομικού μετανάστη, που όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι τόσο αρεστός στους ανθρώπους.

Πανθρησκεία: Όλο και περισσότερο βλέπουμε τη φύση του υλικού αυτού κόσμου να βρίσκεται στο επίκεντρο των θρησκειών παγκοσμίως. Το παγκόσμιο κράτος, θα έχει ανάγκη να δώσει μια πνευματική διέξοδο και παράλληλα να προσθέσει «θεϊκή» αίγλη, στην εξουσία του. Φυσικά, σε αυτήν δεν θα υπάρχει ο Χριστός, που μας καλεί να ζητάμε γυρίσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο Γιαχβέ, ο τιμωρός θεός των Εβραίων και δημιουργός αυτού του ψεύτικου υλικού κόσμου.

Πολιτική: Η απέχθεια των ανθρώπων προς του πολιτικούς θα μεγαλώσει. Οι ταραρχές σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθούν. Εντέχνως οι παγκοσμιοποιητές θα εφαρμόσουν το δόγμα τους ORDO AB CHAO. Θα γιγαντώσουν το χάος για να έρθουν μετά να φέρουν την τάξη που θα επιζητούν όλοι. Φυσικά όπως προείπαμε, για να «απολαύσει» κανείς την τάξη και τα τεχνολογικά καλούδια θα πρέπει να έχει το λεγόμενο χάραγμα, που θα είναι κάποιου είδους τσίπ.

Μιλάμε επομένως για μια δεκαετία, στην οποία θα δούμε πολλά.

Μπορεί όμως να γίνει κάτι διαφορετικό; Τα πάντα ρεί, είναι η απάντηση. Μην ξεχνάμε πως η Εθνική Δεξιά (Ιδεολογικοπολιτικός πόλος εξουσίας με τρίπτυχό του το Πατρίς θρησκεία οικογένεια), που αντιμάχεται τη Νέα Τάξη, μπορεί να τα τινάξει όλα στον αέρα, βάζοντας τον Πούτιν και τον Τραμπ, τους οποίους ελέγχει να ξεκινήσουν τεχνητό παγκόσμιο πόλεμο, για να καταστραφούν όλες οι τεχνολογικές υποδομές της Νέας Τάξης.

Φυσικά αυτό, αν ο Τραμπ είναι ως τότε ακόμη πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε διαφορετικό σενάριο, αν στις ΗΠΑ εκλεγεί κάποιος εκλεκτός της Νέας Τάξης και πάλι, όπως ήταν ο Ομπάμα για παράδειγμα, τότε θα έχουμε ανεξέλεγκτο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και το μέλλον από κει και έπειτα είναι…αβέβαιο.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.



του Νεκτάριου Αρχοντίου

The Sustainable Development Goals – Action Towards 2030 | CAFOD and SDGs

Κλιματική αλλαγή και μετανάστευση: ένα καυτό ευρωπαϊκό ζήτημα – utalk

ΠΗΓΗ

quran 5.51

22. «…..Φοβηθείτε λοιπόν (άπιστοι) τη φωτιά που θα έχει για τροφή τους ανθρώπους και τις πέτρες, τη φωτιά την προετοιμασμένη για τους άπιστους.»

37. « Οι άπιστοι (δηλ. οι μη ισλαμιστές) και εκείνοι που χαρακτηρίζουν τη δικαιολογία με το ψεύδος θα παραδοθούν στις αιώνιες φλόγες».

59. « Βέβαια οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Σαβαίοι, που θα πιστέψουν στον Αλλάχ και στην έσχατη ημέρα και που θα πράξουν το καλό (δηλ. θα ασπαστούν το Ισλάμ), θα πάρουν την ανταμοιβή απ’ τα χέρια του. Θ’ απαλλαγούν απ’ το φόβο και τα βασανιστήρια».

98. « Ω! πιστοί! ….. ακούτε. Οι άπιστοι (δηλ. όλοι οι μη ισλαμιστές) είναι προορισμένοι για ένα φοβερό βασανιστήριο».

110. « Ο Θεός έχει έναν Υιό, λένε οι Χριστιανοί. Μακριά απ’ τον Αλλάχ αυτή η βλασφημία…..».

113. « Σε στείλαμε μαζί με την αλήθεια για νάσαι το όργανο των υποσχέσεών μας και των απειλών μας και κανένας δεν θα σε ρωτήσει καθόλου για κείνους που θα γκρεμιστούν στην κόλαση (δηλ. τους άπιστους)».

115. « Εκείνοι που τους δώσαμε το Κοράνιο και που διαβάζουν την αληθινή διδαχή του (δηλ. οι Ισλαμιστές), έχουν την πίστη. Εκείνοι που δεν θα το πιστέψουν (δηλ. οι άπιστοι) θα ανήκουν στους καταραμένους».

160. «……. Τι θέαμα θα προσφέρουν οι ασεβείς (οι άπιστοι) όταν θ’ αντικρίσουν το βασανιστήριο που τους περιμένει (επειδή δεν ασπάστηκαν το Ισλάμ)! Κάθε δύναμη ανήκει στον Αλλάχ και είναι φοβερός στην εκδίκησή του».

186. « Καταπολεμείστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο που γίνεται για τη θρησκεία…..».

187. « Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώξτε τους από το φως απ’ όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος ν’ αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος απ’ το φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέσουν. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστάτε στους άπιστους».

189. « Καταπολεμείστε τους εχθρούς σας ώσπου να μην έχετε πια να φοβάστε τον πειρασμό και ώσπου να αποκατασταθεί η Θεία Λατρεία (δηλ. το Ισλάμ). Κάθε εχθρότητα να καταπαύσει εναντίον εκείνων που θα εγκαταλείψουν τα είδωλα (δηλ. τις άλλες Λατρείες ή Θρησκείες). Το μίσος σας θα πρέπει να ανάβει μόνον εναντίον των διεστραμμένων (δηλ. των άπιστων)».

220. « Μην παντρεύεστε τις ειδωλολάτρισσες, ώσπου να αποκτήσουν την πίστη σας. Μια πιστή σκλάβα αξίζει περισσότερο από μια ελεύθερη άπιστη γυναίκα, κι όταν ακόμα αυτή θα σας άρεσε περισσότερο. Μη δίνετε τα κορίτσια σας στους ειδωλολάτρες, ώσπου να ασπασθούν την πίστη σας. Η πιστή σκλάβα αξίζει περισσότερο από μια άπιστη, κι αν ακόμη αυτή θα σας είναι περισσότερο αξιαγάπητη».

259. « Ο διάβολος είναι ο προστάτης των απίστων (δηλ. όλων των μη – Ισλαμιστών). Τους οδηγεί από το φως στα σκοτάδια κι αυτοί θα γκρεμιστούν στο αιώνιο πυρ».

27. « Ποτέ σας μην παίρνετε για προστάτες τους άπιστους, εκτός αν αναγκαστείτε από το φόβο. Η οργή του Αλλάχ θα πρέπει να σας κάνει να τρέμετε. Σ’ αυτόν θα ξαναγυρίσετε».

83. « Οι αποστάτες (του Ισλάμ), που ολοένα θα αυξάνει η αδικία τους, δεν έχουν να ελπίζουν καμιά συγγνώμη. Η κατάρα είναι ο κλήρος τους».

(Δηλαδή, Φετφάς (εντολή) εκτέλεσής τους).

Η Ελλάδα μπήκε από τις ΗΠΑ στην λίστα με τις επικίνδυνες χώρες, για επιθέσεις τζιχαντιστών

Ειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα (29/11/19) όπου καλεί τους πολίτες να προσέχουν κατά την περίοδο των εορτών καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν χτυπήματα από εξτρεμιστές σε χώρους λατρείας, δηλαδή εκκλησίες!

Κατά την περίοδο των διακοπών, τα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα παραμένουν αυξημένα εξαιτίας των συνεχιζόμενων απειλών από διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις και τα άτομα που εμπνέονται από τη βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία σε όλη την Ευρώπη. Οι βίαιοι εξτρεμιστές συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε τοποθεσίες όπως αγορές Χριστουγέννων, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, κλαμπ, εστιατόρια, χώρους λατρείας, κόμβους μεταφοράς και άλλους στόχους που επισκέπτονται οι τουρίστες.

Πως να προφυλαχθείτε



Να είστε σε επαγρύπνηση σε φεστιβάλ και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, χώρους λατρείας και τοποθεσίες με μεγάλο πλήθος.



Ελέγξτε τα προσωπικά σας σχέδια ασφαλείας.



Να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον γύρω σας.



Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα για ενημερώσεις.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΡΟΗ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

5 AK Patterns to Buy -2018

Kalashnikov Israel – AK ALFA Modern Assault Rifle [1080p]

Lebanon’s Illegal Arms Dealers

