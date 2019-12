2019-12-01 10:15:43

Το 24ωρο της Χαρικλειας μας



Η συνηθισμενη ημερα της κ Χαρικλειας ξυπνημα 9 με 9:30 πρωινο γαλα η τσαι και τις περισσοτερες καθημερινες στο Κηφη για δυομιση ωρες με ωραια παρεα μεσα σε αυτο το διαστημα προλαβαινουμε να κανουμε τις δουλειες μας μεγαλη βοηθεια ,μετα μια βολτα στις Αλυκες και αν βρουμε και κανενα φιλο παντα με τα αστεια μας θα περασουμε καλα μετα στο σπιτι για φαγητο και κανουμε και διαφορες δουλειες καθως δεν κοιμαται ποτε την ημερα και σαν ερθει το βραδυ ενα μπανακι και ελαφρυ φαγητο το τσαγακι και υπνο μεχρι και την επομενη ημερα ,να ειστε ολοι καλα σας ευχαριστουμε πολυ,,



