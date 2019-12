parapona-rodou

Όπως αποκαλύπτει το One Channel, εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη έχει εξαγοράσει τις εγκαταστάσεις της ακριτικής ΠΑΕ - Με υποβιβασμό κινδυνεύουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Ξάνθη, εάν αποδειχθεί ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης και των δύο - Τι απαντούν ο ΠΑΟΚ και η ΞάνθηΤο κανάλι «One» φέρνει στο φως της δημοσιότητας έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η κυπριακών συμφερόντων εταιρεία RFA (στην οποία ιδιοκτήτης είναι ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη), έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, μέσω της εταιρείας VIALAND Α.Ε.Η RFA συνδέεται με όλες τις επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα, καθώς μέσω αυτής έχει γίνει η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, της Σουρωτής και της PARALOT.Τα έγγραφα αυτά, τα οποία το κανάλι αναφέρει ότι τα θέτει στην διάθεση της Δικαιοσύνης, αποδεικνύουν ότι τα χρήματα για την εξαγορά του προπονητικού κέντρου της Ξάνθης εισέπραξαν οι κ.κ. Πανόπουλος και Συγγελίδης, οι οποίοι παραμένουν και στο ΔΣ της Ξάνθης, αλλά και στο ΔΣ της εταιρείας VIALAND.Επίσης, άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ του «One», που αποδεικνύει την άρρηκτη σχέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ Ξάνθη, είναι το γεγονός πως οι κ.κ. Πιαλόγλου και Χαλαβαζής συνεχίζουν να κατέχουν θέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στις δύο εταιρείες. Εφόσον αυτά που καταγγέλλει το κανάλι ισχύουν, πρόκειται για παραβίαση αθλητικής νομοθεσίας για διπλή ιδιοκτησία ΠΑΕ από τον ίδιο ιδιοκτήτη.Τα στοιχεία που παρουσίασε το κανάλι:- Tο 2018 ο Ιωάννης Καλπαζίδης, γιος της αδελφής (Σοφιας) του Ιβάν Σαββίδη, αγόρασε τη Vialand AE που κατέχει ολες τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάθνη, μέσω της κυπριακής εταιρείας RFA Trading and Consulting Ltd (RFA). O Ιωάννης Καλπαζίδης εμφανιζόταν στο διοικητικό συμβούλιο της ΣΕΚΑΠ και σε άλλες εταιρείες συμφερόντων της οικογενείας Σαββίδη. Επίσης να σημειώσουμε ότι η Παε Ξάνθη ήταν μεγαλομέτοχος της Vialand από την ίδρυση της μέχρι και κάπου το 2017, οπότε περνάει στους Πανόπουλο-Συγγελίδη ατομικά.- Την 1η Ιανουαρίου 2018, δέκα εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι μπαίνουν στην RFA από τον ίδιο τον Ιωάννη Καλπαζίδη. Μήπως είναι το τίμημα; Που βρήκε τα λεφτά ο δήθεν μοναδικός μετοχος της RFA;- Στις οικονομικές καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας Dimera, συμφερόντων της οικογενείας Σαββίδη και ιδιοκτήτριας του ΠΑΟΚ, η RFA εμφανίζεται ως συνδεδεμένο μέρος μαζί με άλλες εταιρείες συμφερόντων Σαββίδη. Στις ίδιες καταστάσεις ως συνδεδεμένο μέρος εμφανίζεται και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή η RFA και ο ΠΑΟΚ εμφανίζονται στην ίδια λίστα εταιρειών ως συνδεδεμένα μέρη της Dimera.- Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις τους, η RFA και η Dimera του ΠΑΟΚ δεν είναι απλά συνδεδεμένες, αλλά υπάρχει και ροή χρήματος μεταξύ τους: συγκεκριμένα η RFA εμφανίζεται να λαμβάνει δάνεια από την Dimera. Το ίδιο και η RFA με την BELTERRA HOLDINGS έχουν δανειακές δοσολιψίες. Η BELTERRA Holdings -ανήκει στην Κυριακή και στον Νίκο Σαββιδη- είναι η μεγαλομέτοχος της DIMERA/ιδιοκτήτριας κατά 76% του ΠΑΟΚ.- Από στοιχεία των τελωνειακών αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκύπτει ότι η RFA εκτελούσε συναλλαγές για λογαριασμό της ρωσικής καπνοβιομηχανίας Donskoy Tabac, κορωνίδας των επιχειρήσεων συμφερόντων Σαββίδη πριν αυτή πουληθεί στην Japan Tobacco International. Επιπλέον, η RFA εκτελούσε συναλλαγές και για την συμφερόντων οικογενείας Σαββίδη εταιρεία Atlantis Pak. Στην RFA ανήκει και η εταιρεία Paralot, χρηματοδότης παραγωγών του Open TV και ιδιοκτήτρια του SDNA.gr.- H Vialand AE που κατέχει εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθη και που εξαγοράστηκε από την οικογενεία Σαββίδη RFA, είχε πριν από την εξαγορά ως μετόχους τους Π. Συγγελίδη και Χ. Πανόπουλο. Οι δυο τους συνεχίζουν και μετά την εξαγορά από την RFA, να είναι μέλη στο ΔΣ της Vialand AE με θητεία μέχρι το 2022, ενώ ήδη εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Vialand ειναι συμφερόντων οικογενείας Σαββίδη. Οι Π. Συγγελίδης και Χ. Πανόπουλος φέρονται ως αποκλειστικοί μεγαλομέτοχοι της ΠΑΕ Ξάνθη. Στο ΔΣ της Vialand ΑΕ εμφανίζεται επίσης ο Ν. Χαλαβαζής ως πρόεδρος, ενώ είναι και μέλος στο ΔΣ της ΠΑΕ Ξάνθη.Επ;iσης, τοποθετήθηκε και ο Α. Πιαλόγλου ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vialand έως το 2022, και ταυτόχρονα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παε Ξάνθη. Τα ίδια πρόσωπα είναι συνδεδεμένα και με την ΠΑΕ Ξάνθη: οι Συγγελίδης και Πανόπουλος ως μέτοχοι, ο Α. Πιαλόγλου ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και ο Ν. Χαλαβαζής ως μέλος. Δηλαδή, οι τέσσερίς τους είναι συνδεδεμένοι και με την ΠΑΕ Ξάνθη και με την Vialand AE, η οποία εξαγοράστηκε από την RFA, που εμφανίζεται σε οικονομικές καταστάσεις συνδεδεμένη με την Dimera και τον ΠΑΟΚ.ΠΑΟΚ: «Καμία σχέση Σαββίδη - Ξάνθης, η συνέχεια στα δικαστήρια»Άμεση αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού One Channel με τους ασπρόμαυρους να εκδίδουν ανακοίνωση μέσω της οποίας διαψεύδουν την οποιαδήποτε σχέση του Ιβάν Σαββίδη με την ακριτική ΠΑΕ και να εξαπολύουν νέα επίθεση κατά του Ολυμπιακού και του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:«Οι γελοιότητες και τα παραμύθια του ΟΣΦΠ και των συν αυτώ παρατρεχάμενων συνεχίζονται. Νέο αφήγημα ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθης (!!!).Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για να τελειώνει αυτό το παραμύθι ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΠΑΕ Ξάνθη όπως επίσης και κανένα συγγενικό του πρόσωπο.Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια με τους επαγγελματίες ψεύτες και συκοφάντες που σπιλώνουν πρόσωπα, συνειδήσεις και ομάδες.Περιμένουμε λογικά την αυτόματη υιοθέτηση του παραμυθιού από τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τις «αυθόρμητες» ενέργειές του προς τη διαλεύκανση του ζητήματος που καταγγέλει -ω εκ του θαύματος- ο Ολυμπιακός.»Ξάνθη: Θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες«Με αφορμή τηλεοπτική εκπομπή που προβλήθηκε σήμερα από το κανάλι One Channel και που αναφέρεται στους επιχειρηματίες κ. Χρήστο Πανόπουλο και κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη “μεγαλομετόχους”, ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΑΟ, οι τελευταίοι θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξουν το όνομά τους όπως κι αυτό των εταιρειών τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ξάνθη.