Τι συμβαίνει με τις σκουλικότρυπες και του εξωγήινους πολιτισμούς; Ίσως, το μεγαλύτερο μυστικό της ανθρωπότητας

Σύμφωνα με τα αρχαία γραπτά, ο Πλούταρχος είχε πει στους ανθρώπους του ότι ο Λούκουλλος είχε ετοιμάσει τα στρατεύματα του για μάχη, όταν ξαφνικά ένας δυνατός αέρας τα έκοψε στα δυο και προσγειώθηκε επάνω στην περιοχή ένα φλεγόμενο σώμα σε σχήμα πιθαριού.

Οι παρατάξεις παράτησαν το σημείο της μάχης λόγω αυτού του άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου.

Σήμερα, ο δρ. Μάικλ Βολφ από την Αμερική ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος της δορυφορικής κυβέρνησης για περισσότερα από 25 χρόνια. Μάλιστα βρισκόταν σε ένα τμήμα υψίστης ασφαλείας και εργάστηκε κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα εξωγήινων και ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το Strange, σε μια πυραμίδα της Γκίζας έχει ανακαλυφθεί μια αστροπύλη για την οποία οι επιστήμονες αναφέρουν ότι είναι ένας φακός στην ουσία που δημιουργεί μαύρες τρύπες σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος.

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο με πραγματικά αποσπάσματα που έχουν μαγνητοσκοπήσει αστροναύτες για το υπάρχει στο διάστημα και σίγουρα δεν θα είστε ποτέ ήσυχοι πια, σύμφωνα με το pronews.gr

UFOs in Space – The biggest Secret in History

[embedded content]

