[10/12/2019 - 12:10]

Το Σπήλαιο Hathor όπου βρέθηκε μυστηριώδης λευκή τέφρα, ίσως, μονατομικού χρυσού και ο Μωυσής

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Στη νοτιοδυτική χερσόνησο του Σινά, μια τοποθεσία όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκαναν εξορύξεις του ημιπολύτιμου τυρκουάζ ορυκτού γνωστού ως Serabit el-Khadim, ο μεγάλος Sir Flinders Petrie ανακάλυψε αρχαία καμπ εξορύξεως και έναν μυστηριώδη ναό-σπήλαιο αφιερωμένο στη θεά αγελάδα Hathor.

Το σπήλαιο ανοίχτηκε αρχικά στην 3η Δυναστεία από τον βασιλιά Sneferu, τον οικοδόμο των πυραμίδων Red, Bent και Meidum, αλλά ξανάρχισε στη 12η δυναστεία και επίσης χρησιμοποιήθηκε και την 18η και 19η.

Αλλά ο Petrie ανακάλυψε κάτι μοναδικό σε αυτή την τοποθεσία, καθώς κάτω από τα θεμέλιά του βρίσκονταν περίπου 50 τόνοι μυστηριώδους λευκής σκόνης, ένα είδος καθαρής τέφρας που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξήγητη.

Κάποιοι λένε ότι είναι λευκός μονοκατομικός χρυσός και ότι εκεί βρισκόταν κάποτε ένα βιομηχανικό κέντρο για να παράγει αυτό το υλικό, το οποίο έλαβε ο Φαραώ για τις απίστευτες ιδιότητές του.

Μερικοί συγγραφείς υποθέτουν ακόμα ότι αυτό είναι το Όρος Σινά όπου ο Μωυσής – ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πλησιέστερος σύμβουλος της Hatshepsut που ονομαζόταν και Senenmut – έλαβε τις 10 Εντολές και κατέστρεψε το Χρυσό Μόσχο που μετατράπηκε σε σκόνη και λήφθηκε ως τροφή από τους Ισραηλίτες.

Άραγε, κατά πόσο όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι μία αληθινή ιστορία και όχι απλοί θρύλοι;

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί για να δείτε και να μάθετε περισσότερες συναρπαστικές λεπτομέρειες:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

The Cave of Hathor, the Historical Moses, Monatomic Gold & Egyptian Alchemy | Ancient Architects

[embedded content]

diadrastika.com

Διαβάστε τη συνέχεια

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΤο Σπήλαιο Hathor όπου βρέθηκε μυστηριώδης λευκή τέφρα, ίσως, μονατομικού χρυσού και ο Μωυσής