Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette Marie Fredriksson

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών - Είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο από το 2002 - Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα γίνει η κηδεία της - «Τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο» ανέφερε ο συνεργάτης της, στους RoxetteΣοκ στην παγκόσμια μουσική, καθώς έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια των Roxette, Marie Fredriksson, σε ηλικία 61 ετών. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που σφράγισε μουσικά τη δεκαετία του 1990 και είχε πολλούς φαν και στην Ελλάδα.Πριν από αρκετά χρόνια, το 2002, η Fredriksson είχε διαγωνστεί με όγκο στον εγκέφαλο.Η σουηδική εφημερίδα Express αναφέρει: «Η οικογένεια της Marie Fredriksson, ο σύζυγος και τα δυο παιδιά τους, θρηνούν για την απώλειά της».«Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους και αγαπημένους μας καλλιτέχνες έχει φύγει από τη ζωή. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου προδωμένη από την παλιότερη ασθένειά της», γράφει η οικογένεια σε μια δήλωση.Και πρόσθεσε πως η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.Τη θλίψη του για το συμβάν εξέφρασε και ο συνεργάτης της, στους Roxette, Περ Γκέσλε, αναφέροντας: «Όλη μου την αγάπη σε εσένα και την οικογένειά σου. Τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο».Ο επίσημος λογαριασμός της Σουηδίας στο Twitter έκανε την ακόλουθη ανάρητηση:Rest in peace, Marie Fredriksson. Amazing singer, both with Roxette and solo.— Sweden.se (@swedense) 10 Δεκεμβρίου 2019Η Fredriksson αφήνει πίσω της, τον σύζυγό της Mikael Bolyos, την 26χρονη κόρη της, Inez Josefin και τον 23χρονο γιό της, Oscar.Η δημοφιλής τραγουδίαστρια των Roxette έδινε μάχη με τον όγκο στον εγκέφαλο τα τελευταία 17χρόνια, έπειτα από σχετική διάγνωση κι αφού, ξαφνικά, είχε λιποθυμήσει στο σπίτι της.Οι γιατροί την είχαν προειδοποιήσει πως είχε μόλις 20% πιθανότητες να επιβιώσει, ωστόσο κατάφερε να αναρρώσει έπειτα από μακρά και επίπονη θεραπεία.Η μπάντα, που αποτελεί το δεύτερο πιο επιτυχημένο σουηδικό μουσικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA, σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις για μερικά χρόνια το 2001, ωστόσο η Fredriksson συνδέθηκε ξανά με τον Γκέσλε και έπαιξαν το 2010 στο γαμήλιο πάρτι της πριγκίπισσας Victoria και στην αντίστοιχη εκδήλωση της πριγκίπισσας Madeleine το 2013.«Ήταν φανταστική, δεν ξέρω πόσες συναυλίες κάναμε τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά τα καταφέραμε χάρη στην ενέργειά της» ανέφερε ο Γκέσλε το 2018. «Ο γιατρός της, είχε πει πως δεν θα τα κατάφερνε, ωστόσο εκείνη αντιμετώπισε την ασθένειά της για αρκετά χρόνια» πρόσθεσε.Η Μαρί υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη μουσική το 2016, όταν οι γιατροί της είπαν πως δεν θα ήταν σε θέση να ταξιδέψει εκ νέου για συναυλίες.Στην αυτοβιογραφία της, το 2015, φαινόταν πως είχε συμβιβαστεί με την ασθένειά της, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως... «τελικά, αισθάνομαι συμφιλιωμένη με τις ακτινοβολίες. Έχω χάσει πολλά χρόνια εξαιτίας της νόσου και αυτό είναι θλιβερό για την ηλικία μου. Όμως είμαι ευγνώμων που μπορώ ακόμα να τραγουδάω...».