The Voice: Αυτοί είναι οι πρώτοι τέσσερις φιναλίστ του τελικού

Νέες ξεχωριστές ερμηνείες στο The Voice είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν coaches και τηλεθεατές στον πρώτο ημιτελικό το βράδυ της Παρασκευής. Οι εννέα πρώτοι από τους 18 διαγωνιζόμενους εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους και έφεραν σε δύσκολη θέση το τηλεοπτικό κοινό. Στους ημιτελικούς, άλλωστε, μόνο το τηλεοπτικό κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει τις καλύτερες φωνές και αυτό ακριβώς έκανε σε αυτό το επεισόδιο.



Οι τηλεθεατές ήταν εκείνοι που αποφάσισαν με την ψήφο τους ποιοι τέσσερις διαγωνιζόμενοι από τις ομάδες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, του Σάκη Ρουβά, της Έλενας Παπαρίζου και του Πάνου Μουζουράκη θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τις εμφανίσεις και των εννέα διαγωνιζομένων, έκλεισαν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο παρουσιαστής του The Voice κλήθηκε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα.



Εκείνοι που θα βρεθούν ξανά στη σκηνή του τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ είναι οι: Γιώργος Ευθυμιάδης από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, Έλλη Πλατάνου από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, Ελπίδα Γαδ από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και Κωνσταντίνος Τσιμούρης από την ομάδα του Σάκη Ρουβά.



Τέσσερις ακόμα διαγωνιζόμενοι την προσεχή Κυριακή θα καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο και να περάσουν στον τελικό της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου όπου και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του The Voice of Greece.



