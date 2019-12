2019-12-15 05:00:12

Τι αναφέρουν λιβυκά ΜΜΕ.



Ρεπορτάζ: Άρης Δημόπουλος



Τα πρώτα χτυπήματα κατά τουρκικών στόχων φαίνεται πως επιτυγχάνει ο αυτοαποκαλούμενος «απελευθερωτικός» στρατός του Στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ στη Λιβύη.



Οι εικόνες από κατεστραμμένο drone έχουν αναρτηθεί στα social media, με τις πρώτες πληροφορίες να θέλουν τουλάχιστον 1 τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατεστραμμένο από λιβυκά πυρά.



Η εν λόγω επίθεση φαίνεται πως έλαβε χώρα χθες Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στην πόλη Ain Zara, που αποτελεί προάστιο της Τρίπολης.



Δείτε την εικόνα με το εν λόγω (κατά τα φαινόμενα) τουρκικό drone, αλλά και το σχετικό βίντεο που ανέβηκε πριν από μερικές ώρες στο διαδίκτυο:(twitter)



#Turkish-made Bayraktar TB2 UCAV downed by #LNA today in #Ain_Zara Southern #Tripoli.. Sleep well parapona-rodou

VIDEO

