Οι εξωγήινοι δεν είναι μόνοι τους. Ούτε κι εμείς. Ποιος άλλος βρίσκεται εκεί έξω

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Καθώς το ερώτημα αιώνων για το αν είμαστε μόνοι ή και αν υπάρχουν άλλες μορφές ζωής αλλού στο σύμπαν, δεν έχει απαντηθεί επίσημα, φαίνεται ωστόσο να αντιμετωπίζουμε μία πραγματικότητα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αλλά ποιος άλλος είναι εκεί έξω; Οι εξωγήινοι, φυσικά: Αλλά αυτό είναι μία πρόχειρη απάντηση…

Μία άλλη απάντηση θα μπορούσε να είναι επίσης απλή, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη κι αυτό εξαρτάται από το πόσο ανοιχόμυαλος είναι κάποιος που θα κλιθεί να την θέση υπό εξέταση.

Η απάντηση – απλή και ταυτόχρονα πολύπλοκη – είναι: ο θεός, μία υπέρτατη νοημοσύνη, το ίδιο το σύμπαν, ένας τεράστια αδιανόητος οργανισμός, άλλες διαστάσεις. Όλα αυτά αφορούν εκείνο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να πλησιάσουμε, αλλά παράλληλα μας περιέχει και το περιέχουμε.

Ο Δρ JJ Hurtak είχε μια μοναδική εμπειρία, όπου είδε πολλά από τα τοπικά και ανώτερα πεδία της νοημοσύνης, σύμφωνα με τα βιβλία The Keys of Enoch®, που είναι ένα βιβλίο για την ανώτερη κοσμολογία.

Αυτές οι πληροφορίες αρχίζουν από το έδαφος και πάνε προς τα πάνω, ξεκινώντας από τις περιοχές με στροβιλισμό της Γης και πηγαίνοντας προς τις σφαίρες που μας περιβάλλουν, από τον Άρη μέχρι τις Πλειάδες και ακόμα πέρα ​​από τα γνωστά στο σύμπαν μας… σε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Εξετάζει περαιτέρω την κορυφαία έρευνα στη συνείδηση ​​και την κβαντική φυσική που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τη δική μας θετική δέσμευση με την νοήμονα ζωή στο σύμπαν.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι να κατανοήσουμε πως οι κοσμικοί μας γείτονες μπορούν να μας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πολυδιάστατα όντα με απεριόριστες δυνατότητες, οπότε και θα αρχίσουμε να κατανοούμε ποιος άλλος βρίσκεται εκεί έξω.

Παρακολουθήστε το πολύ ενδιαφέρον βίντεο που ακολουθεί παρακάτω για να μάθετε περισσότερα:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

