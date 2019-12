[18/12/2019 - 14:29]

Στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αρχαίου αλλά προηγμένου και υπερσύγχρονου προηγμένου πολιτισμού

Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, με έναν εκπληκτικό τρόπο, αλλά συνήθως είναι και οι πιο δύσκολες για να απαντηθούν.

Ο Billy Carson, ένας ειδικό στην εξωγήινη μελέτη, θα μας οδηγήσει σε ένα ταξίδι μέσω του ηλιακού μας συστήματος σε ένα κυνήγι τεκμηριωμένων διαστημικών ανωμαλιών που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αρχαίου αλλά προηγμένου και υπερσύγχρονου προηγμένου πολιτισμού.

Ο πολιτισμός στον οποίο αναφέρεται είναι ο γνωστός σε όλους μας, της Ατλαντίδας. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από την απλή υπόθεση ότι βρισκόταν κάπου στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το μεγάλο νησί ή η ήπειρος όπου ήταν εγκατεστημένοι, η Ατλαντίδα, βυθίστηκε.

Αυτός ο Ατλαντικός πολιτισμός αναπτύχθηκε όχι μόνο στη Γη, αλλά σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, ισχυρίζεται ο ειδικός επί του θέματος Billy Carson.

Έτσι, στο βίντεο που ακολουθεί, θα ανακαλύψουμε τη σχέση μεταξύ των μεγαλιθικών δομών και του διαπλανητικού πολιτισμού των Ατλάντων. Επιπλέον θα μάθουμε νέα στοιχεία που δείχνουν τον Thoth τον Ατλάντιο ως τον κύριο αρχιτέκτονα αυτών των πολλών αρχαίων τοποθεσιών.

Δεν μένει, όμως, σε αυτά, αφού ο Carson εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στα αρχαίο Βιμάνας και το σύγχρονο μυστικό μας διαστημικό πρόγραμμα. Και, φυσικά, πολλά περισσότερα.

