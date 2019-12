[19/12/2019 - 09:27]

Μια γέφυρα μεταξύ των κόσμων. Η αυγή μιας νέας εποχής: της επαφής με εξωγήινα νοήμονα όντα

Άλλοι πιστεύουν ότι μας έπλασε ο Θεός, άλλοι ότι είμαστε προϊόν εξέλιξης της φύσης. Άλλοι, ότι παρενέβησαν εξωγήινοι για την ύπαρξή μας.

Άλλοι θεωρούν ότι ήρθαμε από τα αστέρια, οπότε το πεπρωμένο μας είναι να το εμπεδώσουμε και ταυτόχρονα να αγκαλιάσουμε την αυθεντική φύση του ανθρώπου που κρύβουμε μέσα μας και κοντεύουμε να την ξεχάσουμε, όπως έχουμε ξεχάσει και τους λόγους που ήρθαμε σε αυτόν τον πλανήτη.

Είναι σημαντικό να γίνει μία αναβάθμιση της Συνείδησης που θα ενθαρρύνει τον καθένα μας να ενοποιήσει και να συμπεριλάβει όλες τις διαστάσεις της φύσης μας.

Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μία γέφυρα που θα μας φέρει πιο κοντά με εμάς τους ίδιους αλλά και με τους άλλους κόσμους.

Αλλά, τι φαίνεται να είναι μια γέφυρα μεταξύ των κόσμων;

Ο Honovi διερευνά αυτή την ερώτηση καθώς και πολλά άλλα και μας κάνει μία παρουσίαση του τι σημαίνει να εντάξουμε την Εξωγήινη Προέλευση μας με την Ανθρωπότητά μας σε αυτή τη νέα εποχή της Εξωγήινης Επαφής, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με στοχαστικές, εκπληρωμένες και άφθονες ζωές.

Με την κατανόηση αυτή θα υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ των κόσμων. Η αυγή μιας νέας εποχής: της επαφής με εξωγήινα νοήμονα όντα.

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί για να μάθετε περισσότερα:

A Bridge Between Worlds, The Dawning Of A New Era Of ET Contact

