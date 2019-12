staratalogia

Παρουσιάστηκε από την αμερικανική εταιρεία General Atomics Aeronautical Systems στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα (19-12-2019) το πρωί στην 110 Πτέρυγα Μάχης το αμερικανικό drone MQ-9 guardian και οι δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης το drone επιχείρησε σε τέσσερα σενάρια:

Το πρώτο σενάριο αφορούσε διάσωση ναυαγού στην περιοχή των παραλίων του νομού Λάρισας.

Το δεύτερο σενάριο αφορούσε παρακολούθηση κομβόι φορτηγών στην περιοχή της Πιερίας.

Το τρίτο σενάριο περιλάμβανε έρευνα, επιχείρηση και διάσωση μεταναστών στην περιοχή της Λέσβου.

Το τέταρτο σενάριο αφορούσε καταγραφή και επιτήρηση φωτιάς στην περιοχή της Λάρισας.

Στους δημοσιογράφους παρουσιάστηκαν οι πολύ σημαντικές δυνατότητες του συγκεκριμένου αερόπλοιου, ενώ επισημάνθηκε πως μπορεί να έχει άριστη συνεργασία με τα ελληνικά F-16.

Το drone μπορεί να πετάξει πάνω από 40 ώρες επιχειρώντας σε ολόκληρη την περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου. Έχει δυνατότητα να προσγειωθεί σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο για ανεφοδιασμό διαθέτει δύο κάμερες ( μία θερμική και μία ημέρας), καθώς και τη δυνατότητα να συλλέγει αλλά και να συγκρίνει στοιχεία που έχει καταγράψει.

Το αμερικανικό drone απογειώθηκε νωρίς το πρωί από την 110 Πτέρυγα Μάχης επιχείρησε και στα τέσσερα σενάρια και ακολούθως υπήρξε μπρίφινγκ που ανέλυε τις δυνατότητες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ελληνικό Πεντάγωνο προσανατολίζεται στην αγορά δύο τέτοιων drone από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία θα καλύψουν σημαντικό κομμάτι της επιτήρησης των συνόρων καθώς είναι εξειδικευμένα στην παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ:

ΠΗΓΗ: larissanet.gr