Μια παγκόσμια και πολυμορφική επανάσταση με όπλο τη δικτατορία του συναισθήματος.Ο άνθρωπος ενάντια σε αυτή τη Λερναία Ύδρα, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από εκείνη που αντιμετώπισε ο Ηρακλής επειδή δανείζεται το ωραιότερο καμουφλάζ, τη προστασία των πιο αδύναμων.Γράφει ο Ο Camille GalicΠηγή: polemia.comΑπόδοση: Ελλήνων ΑφύπνισηΣήμερα, παρά το γεγονός πως έχουμε τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, η σημερινή ανθρωπολογική επανάσταση ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, με τέτοιο ξέφρενο ρυθμό, που είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε την επιτάχυνση, τη ζημιά της - και τον πολυμορφισμό της.Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αμέτρητα βιβλία έχουν αφιερωθεί σε αυτό το καθοριστικό σημείο καμπής στην ιστορία της Δύσης - και επομένως της ανθρωπότητας και εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο οδηγητή, προς το καλύτερο και μερικές φορές προς το χειρότερο. Αλλά είναι το πλεονέκτημα του Martin Peltier, ενός ασταθούς παρατηρητή της πολιτικής ζωής με την ευρεία έννοια του όρου, να δείξει στο τελευταίο του έργο, The Rainbow Revolution on the Move τις πολλαπλές πτυχές - θρησκευτικές, πολιτικές, πολιτιστικές, φυλετικές, δημογραφικές - της επανάστασης αυτής ή μάλλον της πανευρωπαϊκής επανάστασης, των οποίων ακόμα και οι απαγορεύσεις επιδιώκουν τον ίδιο στόχο με τα πιο ποικίλα και μερικές φορές τα πιο ελκυστικά πρότυπα ή προσχήματα."Είναι εύκολο να σημειώσουμε, γράφει ο συγγραφέας μας, ότι φτάνουμε σε μία από αυτές τις σπάνιες ιστορικές διαμορφώσεις όπου ανοίγει μια ριζική ρήξη, ένα σφάλμα [...],που οδηγεί σε μια πρωτοφανή αναταραχή και παλινδρόμηση. Αλλά ας μην υπάρξει παραννόηση: «Αυτή η κατάρρευση της Ευρώπης είναι το αποτέλεσμα μιας θέλησης και μιας δράσης, που συνδυάζονται σε μια μια τέτοια «επανάσταση». Ας το ονομάσουμε: είναι η «Επανάσταση του ουράνιου τόξου». Είναι ολοκληρωτικό, επηρεάζει το σύνολο του ανθρώπων, μέχρι και τους πιο οικείους μας. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και στοχεύει όλες τις χώρες του πλανήτη...! Είναι μια παγκοσμιοποιημένη θεώρηση των πραγμάτων που τείνει να κάνει τον πλανήτη έναν ενιαίο πολιτικό, ηθικό και νομικό χώρο. Προτίθεται να καταστρέψει τα έθνη και τις θρησκείες που υπήρχαν πριν από αυτήν. Σκοπεύει λιγότερο στην αλλαγή της εξουσίας παρά στο τέλος της. Προτίθεται να δημιουργήσει έναν νέο άνθρωπο σε μια νέα γη. Με νέα μοτίβα, νέα σύμβολα, νέες πεποιθήσεις, νέους φόβους. Ένα νέο κακό και ένα νέο καλό. Ένα νέο ηθικό. Είναι μια «πνευματική επανάσταση». " Ένα νέο κακό και ένα νέο καλό. Ένα νέο ηθικό. Είναι μια πνευματική επανάσταση. " Ένα νέο κακό και ένα νέο καλό. Ένα νέο ηθικό. Είναι μια πνευματική επανάσταση.»Η δικτατορία του συναισθήματοςΙδρύθηκε με βάση Αθάνατες Αρχές, σίγουρα, αλλά πάνω απ 'όλα βασισμένη στο κοινωνικό συναίσθημα. Στην κοινωνιολογία του πλήθους , ο Gustave Le Bon είχε ήδη διαπιστώσει ότι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των μυαλών ήταν να εκμεταλλευτεί τον συναισθηματισμό των πλήθους, καθώς ο Quakeress Beecher-Stowe άνοιξε το δρόμο τον 19ο αιώνα με την La Case de l ' ο θείος tom, δημιουργώντας το συναίσθημα κατά της δουλείας. Αλλά αυτό το εργαλείο έχει γίνει ένα όπλο μαζικής καταστροφής των δυνάμεων νοημοσύνης και αντίστασης με την εμφάνιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αξίζουν τόσο καλά το όνομά τους και σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες αναφορών σε απευθείας σύνδεση, από την Ανοιχτή Κοινωνία του κοσμοπολίτικου «φιλανθρώπου» George Sorros, όπου η Μάργκτο φωνάζει για τη δυστυχία του Μπαγκλαντές όπου βρέχει πάρα πολύ και πάνω από αυτή τη καταστροφή, το ζήτημα των πολικών αρκούδων στην Αρκτική, όπου είναι πολύ ζεστός ο καιρός.Έτσι, ο Martin Peltier μας εξηγεί πώς, από μερικές τραγικές αλλά μεμονωμένες περιπτώσεις σαν αυτές που αναφέρονται παρακάτω, όπως το ότι αμέσως ενισχύθηκε και δραματοποιήθηκε ομόφωνα από τα μέσα ενημέρωσης μια νεαρή γυναίκα ακρωτηριασμένη από έναν κατασκευαστή ξύλινων αγγέλων, ή η απελπισία δύο λεσβιών που ψάχνουν απεγνωσμένα για τη μητρότητα, ή η ντροπή να υπάρχουν σύμβολα όπως η σβάστικα σε μια συναγωγή -, μπορεί να οδηγήσει τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν να νομοθετούν αναλόγως.Ο μοναδικός παράγοντας που είχε αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εναντίον αυτής της επιδίωξης είναι η ο θεσμός της οικογένειας, κάτι που οδήγησε σταδιακά στη νομιμοποίηση της άμβλωσης, την εμφάνιση του PACS και του ομοφυλοφιλικού «γάμου», την υιοθεσία της υποβοηθούμενης ιατρικής αναπαραγωγής (PMA) που σύντομα θα ακολουθήσει εκείνη της κύησης για τους άλλους (GPA). Χωρίς να ξεχνάμε την πληθώρα των νόμων κατά των «ρατσιστικών» εγκλημάτων μίσους εν γένει και αντισημιτικών ειδικότερα, εν αναμονή της εγκληματικής αφομοίωσης του αντι-Σιωνισμού στον αντισημιτισμό - ένα ψήφισμα που υποβλήθηκε από τον αναπληρωτή Sylvain Maillard και έχει ήδη ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση στις 3 Δεκεμβρίου – το οποίο θα απαγορεύσει οποιαδήποτε κριτική στην ισραηλινή πολιτική, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και όπως ο δισεκατομμυριούχος Ronald Lauder, κληρονόμος της αισθητικής αυτοκρατορίας Estée Lauder, προέδρου του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου και κοντά στο Sörös, θέλει να το επιβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες.Εκδιώξτε τους λευκούς άνδρες. Καταπολεμήστε όσους σκέπτονται διαφορετικά σε σχέση με τη «Κλιματική αλλαγή».Η μέθοδος είναι πλέον καλά εδραιωμένη, ο στόχος είναι καλά καθορισμένος: η αντικατάσταση του κλασικού αρσενικού προτύπου, όπως αυτά του Κέλτη, του Βίκινγκ, του Λατινίνου, του Σλάβου, του Άραβα κλπ. Με ένα τεχνητό ζόμπι κατά προτίμηση τρανσέξουαλ που να προέρχεται από μικτή φυλή, που, να υιοθετεί από τον έναν πόλο στον άλλο, τις ίδιες παγκοσμιοποιημένες διατροφικές συνήθειες και το ίδιο πρόχειρο φαγητό, που θα υποφέρει από τις ίδιες ασθένειες, το AIDS και την παχυσαρκία, θα διακηρύττει την ίδια απροσδιόριστη κοινή παγκόσμια θρησκεία στο όνομα της Προόδου. Με όλο αυτό κάπως έτσι θα έρθει πιο κοντά το «τέλος της ευρωπαϊκής υπεροχής και των λευκών». Μέσα από αυτή την εκρίζωση του λευκού αρσενικού, που παρουσιάζεται ως αποκλειστικά υπεύθυνο για τις τρέχουσες δυστυχίες μας, κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε τη διαιώνιση του είδους, οδηγούμενοι σε προβήματα υπογεννητικότητας.Προς αυτή τη κατεύθυνση βοηθάει και μια αλάνθαστη συνταγή. Η εμφάνιση και μεγιστοποίηση τους φαντάσματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ένα προοίμιο παγκόσμιας Αποκάλυψης και η επακόλουθη επιμονή στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για μείωση των ποσοστών γεννήσεων. Ασφαλώς, ο λευκός άνδρας αναπαράγεται απείρως λιγότερο από τους δυτικούς δυτικούς του ημισφαιρίου, αλλά οι απόγονοί του μολύνουν πολύ περισσότερο, είμαστε βέβαιοι, από τα μωρά που είναι περισσότερο ή λιγότερο μαυρισμένα και δεν παύουν να επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα του Yves Cochet, ο οποίος υποστήριζε στις 3 Ιανουαρίου 2019, στο « L'Obs» , «να έχουν λιγότερα παιδιά» για να «καλωσορίσουν καλύτερα τους μετανάστες που χτυπούν τις πόρτες μας» και κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση «να αναστρέψει τη λογική των οικογενειακών επιδομάτων». «Όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο περισσότερο μειώνονται τα οικονομικά οφέλη σας μέχρι να εξαφανιστούν από την τρίτη γέννηση παιδιού», διότι «η μη ύπαρξη πρόσθετου παιδιού είναι η πρώτη σωστή οικολογική χειρονομία», μας είπε.Ένα επιχείρημα που αντλείται από περιβαλλοντικά ερευνητικά συγράμματα , ένα αγγλοσαξονικό περιοδικό, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της λογοτεχνίας, συχνά ψευδοεπιστημονικής, αφιερωμένης στην καταπολέμηση της «υπερθέρμανσης του πλανήτη». Η αναγκαιότητα που παρουσιάζεται από το 1977, σημειώνει ο Peltier, από τον Mustafa Tolba, επικεφαλής του UNEP, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παρουσίασε τις τρύπες στο στρώμα του όζοντος ως «παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα».Κανείς δεν μιλά για το στρώμα του όζοντος που φαίνεται να έχει ανασυσταθεί, αλλά ήταν απαραίτητο να συνηθίσουμε τις νέες γενιές να φοβούνται για το κλίμα - και τις παραλλαγές του - με ένα χιλιετή φόβο και ως εκ τούτου να αποκλείσουν ριζικά τις όποιες αντιδράσεις που «υποτίθεται ότι συζητούν το αδιαμφισβήτητο» επειδή «η άρνηση του προβλήματος του κλίματος δεν είναι γνώμη, είναι αίρεση».Οι βαθιές ρίζες της επανάστασης του ουράνιου τόξουΑυτό επιβεβαιώνεται από τη λατρεία που υπήρξε από τα Μ.Μ.Ε στο ανυπόφορο παιδί από τη Σουηδία, Γκρέτα Τούνμπεργκ, σαν να πρόκειται για κάποιο πρόσωπο ιερό μιας νέας θρησκείας, και από ότι το αμερικανικό περιοδικό Time έχει προωθήσει σε ηγετική θέση το κορίτσι αυτό ανακυρήσσοντας τη ως "προσωπικότητα του έτους", ανάμεσα σε εκατομμύρια εφήβων που αγνοούν ότι είναι οι μαριονέτες ενός παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού - αλλά ουσιαστικά μοναδικής καταγωγής - που έχει αναπτύξει εδώ και πολύ καιρό την «επανάσταση του ουράνιου τόξου». Γιατί αυτό, και ο Peltier το επιδεικνύει πολύ καλά, ριζώνει στο τέλος του Μεγάλου Πολέμου, ένα τρομερό σφαγείο, μια αληθινή αυτοκτονία που αφήνει την Ευρώπη χωρίς νέα παιδιά, μια επίθεση που εξαπολύεται υπό το μανδύα «πατριωτικών προθέσεων», αλλά κυρίως θα γίνει για οικονομικούς σκοπούς.Όταν πυροβολείτε, "δεν πρέπει να κάνετε λάθος για έναν ελέφαντα", διδάσκει ο Martin Peltier: "Αυτό που βλέπουμε σήμερα και που κινδυνεύει να μας συντρίψει" είναι μια "σκέψη, επιθυμητή οργανωμένη ρήξη". Δεν είναι "μια επανάσταση κινηματογράφου, με οδοφράγματα, κακούς καπιταλιστές, τρελούς ιδεαλιστές", αλλά μια "επανάσταση με σκοπό την ανατροπή". Προοδευτική επανάσταση. Διαλεκτική επανάσταση ", που πραγματοποιήθηκε με" όλα τα μέσα κοινωνικής μηχανικής, με όλους τους πόρους της προπαγάνδας, με τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, τον αθλητισμό, το διαδίκτυο ", συμπεριλαμβανομένων των" αντιρατσιστικών, αντι-σεξιστικών και περιβαλλοντολογικών επιχειρημάτων είναι οι τρεις τερατώδεις και συνεργιστικοί μαστοί ".Εδώ είμαστε προειδοποιημένοι. Ενάντια σε αυτή τη Λερναία Ύδρα, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από εκείνη που αντιμετώπισε ο Ηρακλής επειδή δανείζεται το ωραιότερο καμουφλάζ, την προστασία των πιο αδύναμων, των δασών και των ζώων. Θα έχουμε έχουμε το ψυχικό θάρρος να πολεμήσουμε;