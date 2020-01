Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γραφει η Σουλτάνα ΧειλαδάκηΤο αίμα των φτωχών χρυσάφι για τους πλούσιουςΤο γνωρίζατε ότι το πλάσμα του αίματος είναι το πιο πολύτιμο συστατικό του και ένεκα της μεγάλης οικονομικής αξίας του έχει γίνει διεθνώς αντικείμενο παραεμπορίου.Στην πραγματικότητα, είναι η επίσημη εκμετάλλευση από ανθρώπους που διακινούν αυτά τα κυκλώματα σε ανθρώπους από τους οποίους παίρνουν το αίμα τους.Οι έρευνες έγιναν στις εξής χώρες πολλές φορές αναγκαστικά με κρυφή κάμερα : Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Ελβετία.Όπως είναι γνωστό, υπάρχει ένας καθημερινός βομβαρδισμός από τα ΜΜΕ, τηλεοράσεις, εφημερίδες κλπ για αιμοληψίες δηλαδή συγκέντρωση ποσοτήτων αίματος από εθελοντές καθώς και για προσφορές πλάσμα αίματος που είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την επιβίωση.Πίσω όμως από όλη αυτή την εκστρατεία υπάρχει ένα πολύ βρώμικο παρασκήνιο στο οποίο προταγωνιστεί μια διεθνής μαφία εκμετάλευσης ανθρώπινης ανάγκης για αυτά τα συστατικά.Στο παρακάτω βίντεο ο Κάρλος, ένας εθελοντής αιμοδότης από τους άλλους περίπου 100 εκατομμύρια αιμοδότες που προσφέρουν το αίμα τους κάθε χρόνο στον Ερυθρό Σταυρό δεν γνωρίζουν ότι η προσφορά του για τον συνάνθρωπο τους θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε όφελος μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών.Μόνο στην Ελβετία, στον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν περίπου 300000 χιλιάδες εθελοντές αιμοδότες. Από όλους αυτούς τους αιμοδότες είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μόνο το 20% προσφέρεται στα νοσοκομεία για κοινωφελείς σκοπούς ενώ το υπόλοιπο 80% κατευθύνεται σε πολυεθνικές εταιρίες που εμπορεύονται το αίμα καθώς και το πλάσμα του αίματος που κάνουν φάρμακα με αυτό.Μόνο μια εταιρία την περασμένη χρονιά στην Ελβετία εμπορεύτηκε 800000 λίτρα πλάσμα του αίματος που είχε προμηθευτεί από τον ερυθρό σταυρό. Ο δε ερυθρός σταυρός από αυτό το μακάβριο εμπόριο είχε κέρδος 58 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.Ένα σημαντικό ερώτημα που πλανάται στους αιμοδότες συχνά είναι αυτές οι φιάλες αίματος πως χρησιμοποιούνται και που καταλήγουν;Ειδικά το πλάσμα του αίματος αντί να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς που το έχουν άμεση ανάγκη για να ζήσουν, το πουλάνε σε υψηλότατες τιμές σε διάφορες εταιρίες για την Παρασκευή πανάκριβων φαρμάκων;Το ερώτημα που τίθεται εδώ ποιες είναι αυτές οι εταιρίες που κερδίζουν τεράστια ποσά από τη χρησιμοποίηση του πλάσματος του αίματος για φαρμακευτικούς σκοπούς;Το πλάσμα αίματος που αγοράζουν οι εταιρίες προέρχεται από τις χώρες ΗΠΑ, Ισπανία, Ελβετία και κάθε χρόνο η ζήτηση γίνεται όλο και πιο μεγαλύτερη.Για παράδειγμα ο τζίρος μιας ελβετικής εταιρίας από το εμπόριο του πλάσματος σε ένα χρόνο ήταν 6 δις δολάρια.Das Geschäft mit dem Blut – German DOKU HD 720pΕίναι χαρακτηριστικό πως από 15 εκατομμύρια αιμοδότες το 2007 έχουμε φτάσει στα 32 εκατομμύρια το χρόνο και οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι τους εκμεταλλεύονται οι διάφορες εταιρίες.Μια κατηγορία αιμοδοτών για να δίνουν το αίμα τους, τους χαρίζουν κάρτες αγορών σε σουπερμάρκετ ή ακόμα και τους πληρώνουν μετρητά.Το πόσο αδίστακτη είναι η εκμετάλλευση από τις εταιρίες των εθελοντών αιμοδοτών είναι η έρευνα με κρυφή κάμερα που έγινε στις ΗΠΑ όπου αρχικά τους επέτρεπαν να υπογράψου ένα χαρτί-ερωτηματολόγιο με τα ιατρικά στοιχεία τους όπου όμως οι περισσότεροι έδιναν ψεύτικα στοιχεία για να μπορέσουν να πληρωθούν γιατί είχαν ανάγκη τα χρήματα για να αγοράσουν ναρκωτικά.Kontroverse: Die Ware Blut – VOX POP – ARTEΕδώ φαίνεται το σημαντικό πρόβλημα της αδιαφορίας των εταιριών αιμοληψίας για το αν ο αιμοδότης είναι ναρκομανής ή έχει κάποια άλλη ασθένεια και άτομα με έιτζ και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν το αίμα του για να το μεταπουλήσουν.Όπως για παράδειγμα από ένα ναρκομανή που πηγαίνει φορές την εβδομάδα να δώσει για να πάρει λεφτά να αγοράσει την δόση του, σε αυτόν δε γίνεται κανένας ιατρικός έλεγχος παρά μόνο του παίρνουν την πίεση και τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν τους καίγεται καρφί αν μετά την αιμοληψία αυτός, αν φύγει από το κέντρο και λιποθυμήσει ακόμα και ξεψυχήσει λίγα μέτρα μακριά.Why Thousands of Low-Income Americans ‘Donate’ Plasma | A Hidden America with Diane Sawyer PART ¾Μέσα σε αυτά τα κυκλώματα είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε ότι μέχρι σήμερα ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πληρώνουν για να αγοράσουν το αίμα σου .σε ευρωπαϊκές χώρες όπως Ελλάδα, Γερμανία Ελβετία η αιμοδοσία είναι εθελοντική αλλά προβλέπεται και εδώ να γίνει το ίδιο δηλαδή εμπορεύσιμο το αίμα.Η ερεύνα αυτή καταλήγει μετά από ερωτήματα στους αιμοδότες και στους αιμολήπτες, στην διαπίστωση ότι υπήρχε πλήρης άγνοια στους μεν αιμοδότες τι απέγινε το αίμα που έδιναν και ποιοι το διακινήσαν στου δε αιμολήπτες από πού προερχόταν το αίμα που έπαιρναν και αν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.What Really Happens to Your Blood After You Donate?Ένα άλλο παράδειγμα μας δείχνει το πόσο αδίστακτο είναι όλο αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των φτωχών ανθρώπωνΈνας φτωχός πατέρας ήθελε να ευχαριστεί το παιδί του για τα γενέθλια του να του αγοράσει μια τούρτα. Επειδή όμως δεν είχε χρήματα αναγκάστηκε και πήγε στο κέντρο αιμοδοσίας και πούλησε το αίμα του για να πάρει τα αναγκαία χρήματα να αγοράσει την τούρτα για το παιδί του.Με λίγα λόγια χρησιμοποιούν τους αιμοδότες σαν τις αγελάδες που τις αρμέγουν καθημερινά για να πάρουν το γάλα τους.ΤΟ 1990 ξέσπασε μεγάλος σκάνδαλο γιατί κυκλοφορούσαν φιάλες αίματος από αιμολήπες που είχαν έιτζ ή ηπατίτιδα με αποτέλεσμα οι μεταγγιζόμενοι πολλοί από αυτούς να πεθάνουν.Μετά από αυτό το σκάνδαλο χρησιμοποίησαν την μέθοδο να ανεβάζουν την θερμοκρασία στην επεξεργασία καθαρίσματος για να εξαλειφτεί ο κίνδυνος μολύνσεως χωρίς όμως και πάλι να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων από φιάλες νοσογόνου αίματος.Έχει μεγάλη σημασία ότι έρευνες έχουν εξακριβώσει πώς το βρεφικό αίμα έχει πολύ μεγάλη αξία, για το λόγο αυτό αφού το συγκεντρώσουν το μεταγγίζουνε σε πλούσια άτομα που το πληρώνουν πολύ ακριβά γιατί πιστεύουν ότι έτσι ανανεώνεται το δικό τους το αίμα και αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός τους ξανανιώνει. Δεν είναι άσχετο με αυτήν την υπόθεση και οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ότι κυκλώματα της ελίτ θυσιάζουν μικρά βρέφη για να πιούνε το αίμα τους όσο και αν αυτό ακούγεται φρικτό.When You See This On The News, You Know It’s Almost TimeΊδιο θέμα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχτεί μεγάλα κυκλώματα λαθρεμπορίας αίματος μέσα στους λαθρομετανάστες τα κυκλώματα αυτά λειτουργούν μέσα στα χοτσποτ όπου αγοράζουν αίμα από τους λαθρομετανάστες χωρίς να προηγηθεί καμία ιατρική εξέταση αν το αίμα αυτό είναι μολυσμένο και στην συνέχεια το εκμεταλλεύονται με πολλούς τρόπους κερδίζοντας τεράστια ποσά.Τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότεροι άνθρωποι δίνουν αίμα, από 600 000 δωρητές του χρόνου έχουν μείνει μόνο περίπου 300 000.Με όλα αυτά γίνεται κατανοητό πώς υπάρχει ένα μεγάλο διεθνές εμπόριο αίματος και εκμετάλλευσης φτωχών ανθρώπων και αυτόν που έχουν ανάγκη για λίγο χρήμα. Οι έμποροι του αίματος το αγοράζουν από αυτούς σε πολύ φτηνές τιμές ανάγκης και το μεταπωλούν στην συνέχεια πανάκριβα σε πολύ πλούσιους που το χρειάζονται σε σημείο που το αίμα φτάνει πολλές φορές να έχει την ίδια αξία με το χρυσάφι.Ανάλογες κομπίνες με το αίμα γίνονται από διεθνή κυκλώματα και φαρμακευτικές εταιρίες με τα εμβόλια που σου πουλάνε δήθεν προστασία για να κερδίσουν εκατομμύρια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα με τον πρώην υπουργό υγείας κύριο Αβραμόπουλο. Τέτοιου είδους σκάνδαλα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ γίνονται ακόμα και σε κέντρα υγείας ανάμεσα σε ιατρούς και διοικητικούς παράγοντες.Πολλές φορές νομίζουμε ότι πράγματι ενδιαφέρονται οι διάφοροι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι να προστατέψουν την υγεία μας στην πραγματικότητα όμως λειτουργεί ένα πολύ βρώμικο παρασκήνιο εκμετάλλευσης της αδυναμίας του ανθρώπου με τζίρο πολλά δισεκατομμύρια.Σουλτάνα Χειλαδάκηnikosxeiladakis.grΜπορεί να σε ενδιαφέρουν:

