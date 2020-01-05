2020-01-05 16:34:39
ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΑΝ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΤΑ ANΑΠΤΥΞΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED ΚΑΙ ΩΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ......... ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε. periergaa
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΑΝ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΤΑ ANΑΠΤΥΞΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED ΚΑΙ ΩΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ......... ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε. periergaa
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