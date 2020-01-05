2020-01-05 16:34:39
Φωτογραφία για ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε. - ΒΙΝΤΕΟ
ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΑΝ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΤΑ ANΑΠΤΥΞΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED ΚΑΙ ΩΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ......... ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΥ Α.Ε. periergaa
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ηθη και έθιμα της γιορτής των Θεοφανείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ηθη και έθιμα της γιορτής των Θεοφανείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
Δείτε αναλυτικά τους μέσους όρους των καναλιών για χθες Σάββατο 4/1/2020
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε αναλυτικά τους μέσους όρους των καναλιών για χθες Σάββατο 4/1/2020
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ρωσία άρχισε τη μεταφορά φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Σκόπια μέσω του TurkStream
Η Ρωσία άρχισε τη μεταφορά φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Σκόπια μέσω του TurkStream
Κωνσταντίνος Φίλης: «Η Τουρκία θα αντιδράσει ίσως και με ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης»
Κωνσταντίνος Φίλης: «Η Τουρκία θα αντιδράσει ίσως και με ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης»
Νότια της Κρήτης και δίπλα στο Καστελόριζο προετοιμάζει έρευνες και γεωτρήσεις η Τουρκία
Νότια της Κρήτης και δίπλα στο Καστελόριζο προετοιμάζει έρευνες και γεωτρήσεις η Τουρκία
Διορίστηκαν οι 10 πρώτοι νέοι διοικητές νοσοκομείων - Όλοι θα κρίνονται με βάση την αποδοτικότητά τους
Διορίστηκαν οι 10 πρώτοι νέοι διοικητές νοσοκομείων - Όλοι θα κρίνονται με βάση την αποδοτικότητά τους
Αυξάνονται όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις – Δείτε πόσο και πότε
Αυξάνονται όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις – Δείτε πόσο και πότε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διαβάστε τα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στις Άγριες Μέλισσες!
Διαβάστε τα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στις Άγριες Μέλισσες!
Τα νούμερα τηλεθέασης(18/54) στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (4/1/20)
Τα νούμερα τηλεθέασης(18/54) στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (4/1/20)
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα diesel που θα «κόβει» το ΚΤΕΟ από Τρίτη
Αυτά είναι τα αυτοκίνητα diesel που θα «κόβει» το ΚΤΕΟ από Τρίτη
Πρόεδρος ΜΤΣ: Πολύ πιθανό να δοθεί «13ο μέρισμα» στο α' δίμηνο 2020 (ΒΙΝΤΕΟ)
Πρόεδρος ΜΤΣ: Πολύ πιθανό να δοθεί «13ο μέρισμα» στο α' δίμηνο 2020 (ΒΙΝΤΕΟ)
Θεοφάνεια, Επιφάνεια, Φώτα. Mεγάλη εορτή του Χριστιανισμού
Θεοφάνεια, Επιφάνεια, Φώτα. Mεγάλη εορτή του Χριστιανισμού