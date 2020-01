periergaa

Έχετε ζητήσει πολλές φορές το Ford Ranger οπότε δεν μπορούσαμε να σας χαλάσουμε χατίρι. Το νοικιάσαμε από την εταιρεία SIXT και πήγαμε με αυτό στην πίστα Attart Off Road Park για να.... πλατσουρίσουμε και να δείξουμε πράγματα που το καθιστούν ξεχωριστό. Το Ford Ranger είναι ένα από τα πιο σκληροτράχηλα pick up οχήματα που πωλούνται. Όπως θα διαπιστώσετε, αν και πρόκειται για... αγροτικό όχημα, το συγκεκριμένο εφοδιάζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Περιγραφή Ο Βασίλης Σαρημπαλίδης είναι δημοσιογράφος, μέλος των ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΠΣΑΤ και AIPS και ασχολείται με το ρεπορτάζ του αυτοκινήτου. Είναι επικεφαλής στην ενότητα Auto - Moto του zougla.gr και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πολλές καθημερινές πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδες, ραδιόφωνα αλλά και τηλεοπτικά κανάλια. Σημαντικό στοιχείο που τον διακρίνει είναι ο αυθεντικός και απλός τρόπος που παρουσιάζει τα θέματα, κάτι που μπορείτε να καταλάβετε από τα video στο κανάλι.