Τα αγρογλυφικά περιέχουν το σχέδιο για μια εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογική συσκευή

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Τα αγρογλυφικά είναι “καλλιτεχνήματα” τεράστιου μεγέθους που εμφανίζονται σε αγρούς και συνήθως παρουσιάζουν σχήματα που μερικές φορές είναι κατανοητά, ενώ άλλες χρειάζονται κάποια ερμηνεία. Ποιος τα δημιουργεί και τι σκοπό έχουν;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα έχουν χωρίσει τον κόσμο και τους ερευνητές σε δύο πλευρές.

Σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία απάτη, πολύ καλά στημένη και οργανωμένη από ανθρώπους που σε μία νύχτα ξεκινούν και ολοκληρώνουν ένα αγρογλυφικό έργο, έτοιμο να εκπλήξει την επόμενη μέρα όσους το δουν.

Η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως, ναι μεν μπορεί να έχουν υπάρξει κάποιες απάτες τέτοιου μεγέθους, αλλά για πάρα πολλά από αυτά τα έργα μεγάλων επιφανειών σε καλλιέργειες, παρουσιάζουν στοιχεία και ενδείξεις, μετρήσεις ραδιενέργειας κλπ, ότι δεν μπορεί να δημιουργήθηκαν από ανθρώπους, αλλά ενδεχομένως από κάποιον ιπτάμενο δίσκο που ο κυβερνήτης του ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα ή προειδοποίηση, ή απλά να κάνει αισθητή την παρουσία του στους ανθρώπους

Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν πολύ καλά τις θέσεις τους και παραθέτουν ό,τι χρειάζεται για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Τα Αγρογλυφικά και η Έρευνα για την Ύπαρξη Εξωγήινων

Τώρα, όμως, ο William Henry διεξήγαγε τη δική του έρευνα σχετικά με τους σχηματισμούς των καλλιεργειών και βρήκε μερικές ενδιαφέρουσες ενδείξεις που μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι τα αγρογλυφικά είναι ένα τεράστιο σχέδιο για μια συσκευή που ο κόσμος δεν έχει ακόμη εκτιμήσει πλήρως.

Όλο αυτό προσπαθεί να το υποστηρίζει στο βίντεο που ακολουθεί στην συνέχεια, οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα:

