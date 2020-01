Ένα πολύ περίεργο φαινόμενο ή αντικείμενο που είναι σαν μπάλα μπλε φωτεινού χρώματος και θυμίζει σφαιρικό κεραυνό κάνει την βόλτα τους σε σιδηροδρομικές γραμμές Δεν είναι σαφές για το που έγινε η καταγαρφή αυτή, σε ποιο μέρος του κόσμου. Ωστόσο, φαίνεται αρκετά αυθεντικό και όχι ένα πειραγμένο βίντεο.Το λαμπερό μπλε σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται σε μια βροχερή μέρα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, τις οποίες διασχίζει με ηρεμία και περνάει απέναντι και συνεχίζει προς το δάσος, πριν εκραγεί.Τι είναι πίσω από αυτό το περίεργο φαινόμενο; Ποιος μπορεί να δώσει μία εξήγηση; Ίσως, η βροχή και η υψηλή τάση να αποτελούν μέρος της λύσης, εκτός εάν πρόκειται για κάτι εξωπραγματικό.Μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί ή στο βίντεο παρακάτω:https://www.tiktok.com/@snejok86/video/6777235787751755014Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, ΕλληνικάLook at this glowing orb crossing railway tracks… What the heck is that?diadrastikaΜπορεί να σε ενδιαφέρουν:

