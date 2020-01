TheNewDailyMail

To TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) της NASA ανακάλυψε τον πρώτο του πλανήτη μεγέθους αντίστοιχου αυτού της Γης που βρίσκεται στην αποκαλούμενη κατοικήσιμη ζώνη του άστρου του, δηλαδή στο εύρος των αποστάσεων όπου οι συνθήκες πιθανώς να επιτρέπουν την παρουσία νερού σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του πλανήτη. Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη του TOI 700 d χρησιμοποιώντας το Spitzer Space Telescope και δημιούργησαν μοντέλα για τα πιθανά περιβάλλοντα του πλανήτη.Ο ΤΟΙ 700 d είναι ένας από λίγους μόνο πλανήτες στο μέγεθος της Γης που έχουν ανακαλυφθεί σε κατοικήσιμες ζώνες άστρων ως τώρα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται πλανήτες στο σύστημα TRAPPIST-1 και άλλοι κόσμοι που έχουν ανακαλυφθεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler.«Το TESS σχεδιάστηκε και εκτοξεύτηκε ειδικά για να βρίσκει πλανήτες μεγέθους Γης σε τροχιά γύρω από κοντινά άστρα» είπε ο Πολ Χερτς, Διευθυντής του τμήματος αστροφυσικής στα κεντρικά της NASA στην Ουάσιγκτον. «Οι πλανήτες γύρω από τα κοντινά άστρα είναι ευκολότερο να διερευνηθούν περαιτέρω με μεγαλύτερα τηλεσκόπια στο διάστημα και τη Γη».Το ΤΟΙ 700 είναι ένα μικρό, ψυχρό άστρο, νάνος κατηγορίας Μ, σε απόσταση 100 ετών φωτός, στον αστερισμό Ντοράντο. Έχει περίπου το 40% της μάζας και του μεγέθους του ήλιου μας και περίπου τη μισή θερμοκρασία στην επιφάνειά του. Αρχικά είχε καταχωρηθεί λανθασμένα στη βάση δεδομένων του TESS ως άστρο πιο παρεμφερές στον ήλιο, κάτι που σήμαινε πως οι πλανήτες εμφανίζονταν μεγαλύτεροι και θερμότεροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.Αρκετοί ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ένας μαθητής Λυκείου που συνεργαζόταν με μέλη της ομάδας του TESS, βρήκαν το λάθος και, όταν διορθώθηκαν οι σχετικές παράμετροι τα μεγέθη των πλανητών μειώθηκαν και διαπιστώθηκε πως ο εξώτερος αυτών είχε περίπου το μέγεθος της Γης και βρισκόταν στην κατοικήσιμη ζώνη. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν εκλάμψεις του άστρου, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ο πλανήτης να είναι κατοικήσιμος- ενώ επίσης καθιστά ευκολότερη τη δημιουργία μοντέλων για τις συνθήκες στην ατμόσφαιρα και την επιφάνειά του.Ο εσώτερος πλανήτης, ΤΟΙ 700 b, έχει μέγεθος περίπου ίδιο με της Γης, είναι πιθανότατα βραχώδης και ολοκληρώνει μια περιστροφή κάθε 10 ημέρες. Ο μέσος, ΤΟΙ 700 c, είναι 2,6 φορές μεγαλύτερος από τη Γη, μεταξύ των μεγεθών της Γης και του Ποσειδώνα, κάνει μια περιστροφή κάθε 16 ημέρες και είναι πιθανότατα ένας κόσμος όπου κυριαρχούν τα αέρια. Ο ΤΟΙ 700 d, ο εξώτερος γνωστός πλανήτης στο σύστημα και ο μόνος στην κατοικήσιμη ζώνη, έχει μέγεθος 20% μεγαλύτερο από αυτό της Γης, κάνει μια περιστροφή κάθε 37 ημέρες και λαμβάνει από το άστρο του το 86% της ενέργειας που ο ήλιος παρέχει στη Γη. Μελλοντικές έρευνες ενδεχομένως να αποκαλύψουν εάν οι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρες και, αν ισχύει αυτό, ακόμα και να διαπιστώσουν τις συνθέσεις/ συστάσεις τους.