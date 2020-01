staratalogia

Του Χρήστου ΜαζανίτηΗ αποκάλυψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, τον περασμένο Νοέμβριο (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩhttps://staratalogia.blogspot.com/2019/11/m1117.html), στο πλαίσιο ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι το ΓΕΣ έχει στείλει αίτημα απόκτησης θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, τύπου Μ1117 από τις ΗΠΑ, σίγουρα εξέπληξε ευχάριστα. Η συνταγή απόκτησή τους θυμίζει έντονα την αντίστοιχη των ελικοπτέρων Kiowa Warriors – με το παρατσούκλι «Ινδιάνοι», με ακόμη πιο συμφέροντες, όμως, όρους.Την ευκαιρία προμήθειας των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ1117 από το πλεονάζον υλικό των Ηνωμένων Πολιτειών είχε εντοπίσει και δούλεψε αθόρυβα με το επιτελείο του το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς. Μάλιστα, όταν ο υπουργός έκανε την αποκάλυψη περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, είχε ήδη φύγει από το ΓΕΣ η σχετική επιστολή προς τις ΗΠΑ.Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αίτημα παραχώρησης 1.200 οχημάτων Μ1117… δωρεάν από τις ΗΠΑ, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει μόνο τα έξοδα μεταφοράς στην χώρα μας. Το σλόγκαν των Αμερικάνων είναι "as is where is", που σημαίνει ότι η Ελλάδα τα παίρνει στην κατάσταση που είναι και ότι χρειάζεται από επισκευές τα επιβαρύνεται η ίδια. Και πριν προλάβετε να σκεφτείτε ότι θα στοιχίσουν πολλά για την επισκευή τους, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τα οχήματα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εν ενεργεία ενώ ακόμη και όσα χρειαστούν επισκευές έχουν πολύ φθηνά ανταλλακτικά που η προμήθειά τους μπορεί να γίνει από πολλές εταιρείες στο ελεύθερο εμπόριο!Στόχος του ΓΕΣ είναι να μπουν στην υπηρεσία του Στρατού και τα 1.200 οχήματα τα οποία θα διαμοιραστούν σε νησιά, Έβρο αλλά και την φύλαξη των συνόρων. Πρόκειται για δύο εκδόσεις του τύπου, μεταφοράς 4 ατόμων η μία και 6 ατόμων η δεύτερη.Το M1117 είναι ένα όχημα που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και βασίζεται στις σειρές V-100 και V-150 Commando των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων. Σε ότι αφορά τον οπλισμό του φέρει ένα εκτοξευτήρα χειροβομβίδων Mk 19 και πολυβόλο M2HB Browning , τοποθετημένο σε πυργίσκο παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στο Οπλισμένο Assault Vehicle της US Marine Corps καθώς κι ένα πολυβόλο M240H τοποθετημένο έξω από την καταπακτή του πολυβολητή.Διαθέτει λάστιχα «run flat» και ισχυρή θωράκιση, που προσφέρει προστασία από έκρηξη νάρκης βάρους 5 κιλών καθώς και θραύσματα οβίδων πυροβολικού 155 mm που εκρήγνυνται 15 μέτρα επάνω από το όχημα.Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέλαβε να τρέξει την διαδικασία, στο ταξίδι του στην Αμερική συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό, έχοντας μαζί του και τον σχετικό φάκελο για την συνάντηση με τον ομόλογό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρήκε θετικό έδαφος και φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες.Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει λάβει από όλες τις απαραίτητες πλευρές του Αμερικανικού Στρατού τις θετικές εισηγήσεις και αναμένεται η έγκριση του Κογκρέσου για την EDA, δηλαδή του νόμου με τον οποίο αποδεσμεύεται το πλεονάζον υλικό.Αυτό, πάντως, που μαθαίνουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση τα Μ1117 δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα Μ113 του ΕΣ, τα γνωστά μας «παπάκια».ΠΗΓΗ: enikos.gr