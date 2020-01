TheNewDailyMail

Την αντίθεσή του στον αγωγό TurkStream εκφράζει το Department of State, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τη τακτική του "διαίρει και βασίλευε" για να υπονομεύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι οι Πρόεδροι της Τουρκίας και της Ρωσίας εγκαινίασαν επίσημα τον αγωγό TurkStream που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη νότια Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη από τον ιστότοπο Hellas Journal, εκπρόσωπος του Department of State επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιτίθενται τόσο στον Nord Stream 2 όσο και στη δεύτερη γραμμή του TurkStream, εκτιμώντας ότι «η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι τα έργα αυτά διαιρούν την Ευρώπη και τα χρησιμοποιεί προς όφελός της».Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένοι αγωγοί δίνουν τη δυνατότητα στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως μοχλό πολιτικής πίεσης εναντίον των ευρωπαϊκών Κρατών. «Πιστεύουμε ότι ο Nord Stream 2 και η δεύτερη γραμμή του TurkStream δεν συνεισφέρουν καθόλου στη προώθηση των στόχων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα προσφέρουν στη Ρωσία ένα επιπλέον εργαλείο για τον πολιτικό και οικονομικό εξαναγκασμό των ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα της Ουκρανίας», προσέθεσε.Υπενθυμίζεται ότι η Γερουσία έχει εγκρίνει ένα αμυντικό νομοσχέδιο που επιβάλλει κυρώσεις τόσο στον TurkStream όσο και στον Nord Stream 2, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στην «αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ εναντίον των εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2. Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση της Γερμανίας χαρακτήρισε την επιβολή κυρώσεων «παρέμβαση στις εσωτερικές μας υποθέσεις».ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»