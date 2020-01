Ο κομήτης του Halley θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο, σύμφωνα με ενδείξεις, λέει ερευνητής

Στις 4 Ιανουαρίου του 2020, ένας γνωστός ουφολόγος δήλωσε ότι ένα διαστημικό σκάφος θα μπορούσε να κάνει ένα διαστημικό ταξίδι κάτω από τον θεαματικό σχηματισμό ενός βραχώδους σώματος.

Υπάρχουν αμέτρητοι κομήτες και αστεροειδείς που κινούνται στο ηλιακό μας σύστημα, ενώ ακόμα μερικοί προέρχονται από τον διαστρικό χώρο, όπως το περιβόητο Ουμουαμούα.

Ένα μικρό μέρος αυτών των βράχων, στην πραγματικότητα, μπορεί να μην είναι κομήτες όταν παρουσιάζουν μια φυσιογνωμία που δεν είναι χαρακτηριστική των φυσικών σχηματισμών που ταξιδεύουν μέσα από το διάστημα.

Μια φωτογραφία του κομήτη του Halley μπορεί να δείχνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άγνωστο διαστημόπλοιο. Αλλά, πέρα από αυτές τις παράξενες υποθέσεις, μπορεί όλα αυτά να έχουν κάποιο νόημα;

Το 1705, ο επιστήμονας Halley, με βάση τις θεωρίες της βαρύτητας και των πλανητικών κινήσεων του Isaac Newton, αν και βρήκε τους προφανείς τροχιακούς υπολογισμούς αρκετών κομητών, αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν μόνο ένας εκείνος ο οποίος ονομάστηκε ” ο κομήτης του Halley” προς τιμήν του.

Η περίοδος της τροχιάς αυτού του κομήτη είναι κατά μέσο όρο 76 χρόνια. Παρατηρήθηκε σε διάφορους αιώνες που χρονολογούνται μέχρι και 2.000 χρόνια πριν, αλλά ο αστρονόμος προέβλεψε την επιστροφή του το 1758, ενώ το έκανε συνέχεια, μέχρι το 1986. Και θα επιστρέψει το 2061.

Μερικοί ανιχνευτές μελέτησαν το πέρασμα και τη σύνθεσή του στη δεκαετία του ’80, όπως τα διαστημόπλοια Suisei και Sakigake της Ιαπωνίας, το Vega 1 και το Vega 2 της Σοβιετικής Ένωσης και κυρίως το Giotto της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

Υποτίθεται ότι κάποια βραχώδη σώματα που κινούνται μέσα στο διάστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασπίδες από ξένα διαστημόπλοια και να ταξιδέψουν μαζί τους για να μειώσουν το φορτίο μεταφοράς ενέργειας ή ως μέσω για να περάσουν απαρατήρητα από άλλους εξωγήινους πολιτισμούς.

Μια μικρή ποσότητα από αυτά τα σώματα μπορεί να είναι άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που “κολλάνε” επάνω τους οπότε κρύβονται κατά τη στιγμή της διέλευσής τους και μπορεί να προγραμματιστούν να ταξιδεύουν με τα χρόνια.

Ο Scott Waring πιστεύει ότι ο κομήτης του Halley, γνωστός ως 1P / Halley, μπορεί να είναι ένα εξωγήινο διαστημικό σκάφος.

Σε μια εκπληκτική φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον κομήτη, το 1986 μπορεί να παρατηρηθεί μια διαστημική ανωμαλία, που φαίνεται ότι πετάει από εμπρός προς τα πίσω.

Σε μια αντίθεση των χρωμάτων, μπορεί να φανεί ότι το βραχώδες σώμα παρουσιάζει μια αφύσικη διάθεση, για αυτό που υποτίθεται ότι είναι, δηλαδή, ένας κομήτης.

Ο χώρος γύρω από το ηλιακό μας σύστημα μπορεί να περιέχει ανεξήγητα μυστήρια, για τα οποία, οι επιστήμονες είναι ακόμα σε νηπιακή φάση για να μπορέσουν να τα εξηγήσουν όλα.

Αυτή η πληροφορία, ή το σκεπτικό του Waring, θα μπορούσε να είναι τόσο περίεργα και τόσο τρομακτικά που, όμως, αξίζουν μιας βαθιάς διερεύνησης.

Το πρόβλημα είναι ότι με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να περιμένουμε πολλά χρόνια ακόμα για να εξετάσουμε και πάλι αυτόν τον κομήτη … ή το ξένο διαστημόπλοιο… ή τη συγχώνευση και των δύο.

Παρακολουθήστε και το βίντεο με την σχετική εικόνα (με τον αυθεντικό σύνδεσμο της οποίας από την NASA να ακολουθεί στη συνέχεια) και πως αναλύει την σκέψη του ο Scott C. Waring:

