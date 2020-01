Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η δολοφονία του στρατηγού Σολέμινι έκανε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ τον πιο μισητό άνθρωπο στο Ιράν. Μέσα από την άνευ προηγουμένου μνήμη με ωμά πλήθη, οι θυμωμένοι Ιρανοί είχαν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν την τεράστια δυσαρέσκεια τους με λόγια. Τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επίσης εκτοξεύσει βαριά όπλα, απαιτώντας τίποτα λιγότερο από το κεφάλι του Τράμπ.

Κατά τη διάρκεια της πομπώδους πομπής στην πόλη Mashhad, ένας μέχρι τώρα άγνωστος ισλαμικός μεγαλογράφος κάλεσε 80 εκατομμύρια Ιρανούς να επιστρέψουν ένα δολάριο το καθένα για μια συλλογή για να δημιουργήσουν μια γενναιοδωρία 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσφυγή μεταδόθηκε ακόμη και ζωντανά από το ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι 1. Ο άγνωστος ισλαμικός ομιλητής δήλωσε τα εξής: «

Είμαστε 80 εκατομμύρια Ιρανοί. Αν ο καθένας μας βάλει στην άκρη ένα αμερικανικό δολάριο, θα έχουμε 80 εκατομμύρια δολάρια

. Και με αυτό το ποσό θα ανταμείψουμε αυτόν που μας φέρνει το κεφάλι του Trump. Και θα δώσουμε αυτά τα 80 εκατομμύρια δολάρια στο όνομά μας σε εκείνους που μας φέρνουν από τον άνθρωπο που διέταξε τη δολοφονία της μεγάλης προσωπικότητας της επανάστασής μας. Δίνουμε 80 εκατομμύρια δολάρια σε εκείνον που μας φέρνει το κεφάλι αυτού του ξανθομάλλη μανιακού για λογαριασμό του μεγάλου ιρανικού έθνους. Ακούστε αν συμφωνείτε. «

Η κόρη του στρατηγού Σουλεϊμάνι, ο οποίος παρέστη στην κολοσσιαία αποχαιρετιστήρια τελετή στην ιρανική πρωτεύουσα της Τεχεράνης, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τράμπ και επίσης ενώπιον του δικαστηρίου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Η RT Γερμανική μεταφράζει τα κυριώτερα σημεία της ισχυρής ομιλίας:

Tochter von Soleimani zu Trump: Du ignoranter Idiot – Das war ein teuflischer, strategischer Fehler

[embedded content]

Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS-NEWS δημοσίευσε μια προσομοίωση βίντεο που απεικονίζει μια απόπειρα δολοφονίας στον Donald Trump. Το μάλλον σκοτεινό τμήμα με τίτλο «Γεια σου ΗΠΑ το ξεκίνησαν, θα το τελειώσουμε» και δείχνει πώς ένας Ιάπωνας ελεύθερος σκοπευτής ρίχνει μια ματιά στην αντεπίθεση του στρατηγού Σουλεϊμάν πριν πυροβολήσει και πυροβολήσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο τελευταίος βρίσκεται σε βάθρο και μετά την εκτόξευση του πρώτου πυροβολισμού, οι αξιωματικοί της μυστικής υπηρεσίας το καλύπτουν για να αφαιρεθούν. Προς το τέλος του βίντεο μπορείτε να δείτε τον Trump και δύο από τους σωματοφύλακες του να πέσουν, κάτι που προφανώς πρέπει να υποδηλώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χτυπήθηκε. Στο κλείσιμο των πιστώσεων, οι τελικές λέξεις εμφανίζονται «Στο όνομα του Θεού, τον ευσπλαχνο και το έλεος».

Για τους σκοπούς της γραφικής απεικόνισης, χρησιμοποιήθηκε προφανώς υλικό βίντεο που προέρχεται από δημοψήφισμα στο Reno 2016. Το πρωτότυπο υλικό δείχνει πως ο τότε προεδρικός υποψήφιος Donald Trump αφαιρέθηκε προσωρινά από τη σκηνή από αξιωματούχους μυστικής υπηρεσίας μετά από ένα άτομο στο πλήθος φώναξε ότι ένα πυροβόλο όπλο είχε παρατηρηθεί. Αυτό που αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδές. Μετά από μια σύντομη έξαρση της υστερίας, ο Trump επέστρεψε στη σκηνή και συνέχισε την εκδήλωση. Το γραφικό Fars-News-Video παρακάτω είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την υπεράσπιση αυτού που παρουσιάζεται.

Trump Rushed Off Stage By Secret Service Agents At Nevada Rally

[embedded content]

Η αδιαμφισβήτητη περιφρόνηση απέναντι στον Donald Trump αντικατοπτρίζεται επίσης στα κοινωνικά μέσα. Στο Twitter, για παράδειγμα, τα μέλη κάνουν τους γύρους που δεν χρειάζονται καμία εξήγηση.

⭕️رويترز: بومبيو ينفي أن يكون ترمب قد هدد بقصف المراكز الثقافية الإيرانية إذا ردت على مقتل سليماني.

periergaa