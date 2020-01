dunamitis

Θύμα τσαντάκια έπεσε γνωστή δημοσιογράφος, η οποία έδωσε «μάχη» με ληστή, για να μην της πάρει το πορτοφόλι, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της Ομόνοιας.Η ίδια σοκαρισμένη αφηγήθηκε..το περιστατικό με ανάρτησή της στο Facebook και εξέφρασε την..πικρία της για το γεγονός ότι ενώ ήταν πρωί και ο κόσμος κυκλοφορούσε στους δρόμους, κανείς δεν σταμάτησε να τη βοηθήσει.O λόγος για την Ελλη Τριανταφύλλου που έγραψε:«Το πρωί διέσχιζα πεζή την Αγίου Κωνσταντίνου στο ύψος της Ομόνοιας. Στη μέση του δρόμου αισθάνθηκα ένα χέρι μέσα στην τσάντα μου. Ενστικτωδώς έστριψα προς τα δεξιά και πίσω το χέρι μου και βούτηξα ανάποδα τον νεαρό επίδοξο ληστή του πορτοφολιού μου. Εκείνος, όπως ήταν φυσικό άρχισε ν αντιστέκεται, εγώ προσπαθούσα να συνεχίσω να τον κρατάω και στην πάλη μας αυτή σώμα με σώμα, βρεθήκαμε κι οι δυο στην άσφαλτο.Μου έφυγε από τα χέρια η τσάντα, προσπάθησα να τη μαζέψω και ο νεαρός σηκώθηκε κι έφυγε τρέχοντας. Χωρίς το πορτοφόλι μου!!!Τα δευτερόλεπτα που ήμουν πεσμένη στην άσφαλτο, έβλεπα τα παπούτσια των ανθρώπων να περνούν από δίπλα μου, χωρίς καν να κόβουν ταχύτητα. Δεκαδες ζευγάρια παπούτσια. Δερμάτινα, πλαστικά, πάνινα, αθλητικά, με τακουνια, φλατ, ακριβά, φτηνά. Ούτε ένα απ ολα τους δεν αμφιταλαντευτηκε καν αν έπρεπε να προχωρήσει η να σταματήσει.Από την εμπειρία, μου έμεινε ένας σχετικά μικρός τραυματισμός και μια πίκρα στο στόμα. Εκείνος ( ο επίδοξος ληστής ) έμαθε σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που αντιστέκονται, αν μάλιστα τύχει και τους πετυχεις σε δύσκολη μέρα. Και που πάντως, αν το πάρουν χαμπάρι, μπορεί και ν αντιδράσουν έντονα.Ενίοτε και απρόβλεπτα. Κι εγώ έμαθα ( για άλλη μια φορά ) ότι προσπαθεις να μην πέσεις, αλλά αν βρεθεις κάτω, βάζεις μπρος τα δυο σου χέρια και σηκώνεσαι" που λέει και το άσμα. Μόνος σου.»ΕΛΛΗ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ .... ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ