Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποιεί ότι η Νέα Παγκόσμια Τάξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο στρατηγικού της σχεδίου για την Ευρώπη».

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποιεί ότι η Νέα Παγκόσμια Τάξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο του «70ετούς στρατηγικού της σχεδίου για την Ευρώπη».

Καθώς τα ευρωπαϊκά έθνη θρηνούν τους νεκρούς τους και προετοιμάζονται για το επόμενο κύμα «επικείμενων» τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Πρόεδρος Πούτιν προειδοποιεί ότι η Νέα Παγκόσμια Τάξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο του «70ετούς γενικού σχεδίου για την Ευρώπη» και ότι η διαδικασία ξεκινάει εδώ επιταχύνεται.

Η Νέα Παγκόσμια Τάξη φέρνει στις χώρες σας φώκιες με ορνιθάρες, είπε ο Πούτιν σε μια ομάδα περιοδικών του Κρεμλίνου. Και τώρα μαίνονται από σας.

Ενώ η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στρατιωτικό, με χιλιάδες στρατιώτες να περιπολούν στους δρόμους και η Γερμανία και η Σουηδία να υποφέρουν από αποτυχίες νόμου και τάξης που συνδέονται με τους μετανάστες, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί Αμφισβητώντας τον Πούτιν.

Το σχέδιο της Νέας Παγκόσμιας Τάξης για να πλημμυρίσει δυτικά έθνη με ριζοσπαστικούς ισλαμιστές μετανάστες – ενάντια στη βούληση των πολιτών αυτών των χωρών – και στη συνέχεια να εξαπολύσει την κόλαση στη γη «με μαχαίρωμα» έχει πραγματοποιηθεί.



Ο Πούτιν πιστεύει ότι εάν η ηπειρωτική χώρα έχει πιθανότητες για ένα ειρηνικό μέλλον, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων που έχει επιβληθεί στα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να απορριφθεί.

Οι ευρωπαίοι αδελφοί και αδελφές μου πρέπει να απορρίψουν την παγκοσμιοποιημένη πολιτική των ανοιχτών συνόρων που τους επιβάλλει η ελίτ.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, δεν υπάρχει χώρος για κυρίαρχα έθνη στο παγκόσμιο όραμα του μέλλοντος. Και ο ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ένα δάχτυλο στους Ρότσιλντ για να τους κατηγορήσει και τη μυστική τους σύνδεση με τις διεθνείς ελίτ.

Ο ίδιος ο Rothschild έπληξε την κυβέρνησή σας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τραπεζικά σας ιδρύματα. Δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι να διαπράττουν θύματα στη Μέση Ανατολή, τις εκτελούν τώρα στη δική τους χώρα προσπαθώντας απεγνωσμένα να ολοκληρώσουν το σχέδιο για μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση, τον παγκόσμιο στρατό και την παγκόσμια κεντρική τράπεζα.

Νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, τρομοκρατώντας σας μέχρι να υποκύψετε. Με τον εκφοβισμό σας να αποδεχτείτε όλα τα είδη των νέων νόμων που θεσπίζουν για να σας προστατεύσουν.

Ο Πούτιν ζήτησε αντίσταση, προτρέποντας τους Ευρωπαίους να αντισταθούν στο αίτημα των παγκοσμιοποιητών και στη λατρεία τους για το θάνατο.

Οι [Ευρωπαίοι] πρέπει να εξεγερθούν εναντίον των ηγεμόνων τους που έχουν πάψει να υπηρετούν τον λαό και απαιτούν να ακουστούν οι φωνές τους.

Οι δυτικές κυβερνήσεις δεν κρύβουν πλέον τις αληθινές τους προθέσεις. Μπορείτε να δείτε τη φρίκη που βρίσκεται κάτω από τις μάσκες τους. Κοιτάξτε τους. Μην πέσετε για τα κόλπα τους.



Η Ρωσία δεν θα σταθεί δίπλα και θα επιτρέψει να σφαγούν και να απαγχωρίζονται με αυτόν τον τρόπο οι ευρωπαίοι ξαδέλφιοι της. Η μάχη τελείωσε. Ο πόλεμος έχει αρχίσει. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν.

Τελικά τι συμβαίνει με τα σύνορά μας?

[embedded content]

ΓΕΛΛΑΣ – ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ

[embedded content]

Το τέλος της Εθνικής κυριαρχίας στην Ελλάδα

[embedded content]

Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ΑΠΩΛΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

[embedded content]

Σόιμπλε Η Γερμανία δεν έχει εθνική κυριαρχία από το 1945

[embedded content]

New World Order Plan to Kill 90% of the Worlds Population

[embedded content]

Satan’s New World Order Exposed – Hebrew Roots & Freemasons 666

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη