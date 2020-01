Αρχαίες μπαταρίες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ήταν τα μυστηριώδη πέτρινα κουτιά στο Σεράπειο της Αιγύπτου, σύμφωνα με την θεωρία του Μπορίσοφ

Πρόκειται για μια εκπληκτική θεωρία που βασίζεται στην υπόθεση από τον Konstantin Borisov, ο οποίος έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία από το κρατικό πανεπιστήμιο του Μισισιπή, και αφορά τα μυστηριώδη πέτρινα κουτιά στο Σεράπειο της Αιγύπτου.

Σίγουρα δεν ήταν σαρκοφάγοι για τους ταύρους της Αιγύπτου, όπως μας οδήγησαν οι Αιγυπτολόγοι να πιστεύουν, αλλά ήταν στην πραγματικότητα αρχαίες μπαταρίες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με την υπόθεση του Μπορίσοφ

Ακόμα και τώρα, καμία θεωρία δεν μπόρεσε να εξηγήσει με ακρίβεια πώς ή γιατί οι 24 γιγαντιαίες σαρκοφάγοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή και εγκαταστάθηκαν με ακρίβεια εκεί που βρίσκονται.

Η κυρίαρχη θεωρία υποδηλώνει ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για την ταφή των ταύρων του Άπις, αν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν συμπίπτουν με αυτή την πίστη. Για παράδειγμα, το μέγεθος των κουτιών υπερβαίνει το μέγεθος των ταύρων. Και αν το Serapeum ήταν η ταφή των ταύρων Apis, πού είναι οι μούμιες των ταύρων;

Αλλά γιατί έκαναν τις σαρκοφάγους από γρανίτη και όχι από ασβεστόλιθο, ένα υλικό που είναι πολύ πιο εύκολο να για να δουλευτεί;

Είναι γνωστό ότι οι προ-δυναστικοί Αιγύπτιοι γνώριζαν τη διαδικασία της ζύμωσης. Περίπου το 3000 π.Χ. είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τη διαδικασία για να ετοιμάσουν μπύρα και να ψήνουν ψωμί. Και κάποιοι μελετητές είπαν ότι η διαδικασία ήταν γνωστή ακόμη και πολύ πιο πριν.

Όμως, τα μυστικά της ζύμωσης, φαίνεται να δημιουργούν κάποιες πορϋποθέσεις που οδηγούν στο συμπέρασμα του Μπορίσοφ.

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος στην προ-δυναστική Αίγυπτο έβαλε συγκεκριμένα συστατικά μέσα σε ένα γιγαντιαίο φέρετρο και έκλεισε το καπάκι. Ένα συγκεκριμένο σύνολο συστατικών έρχεται στο μυαλό: το ψωμί, η μπύρα, το κριθάρι και τα βόδια, όπως αναφέρονται πολλές φορές στα αρχαία αιγυπτιακά κείμενα.

Καθώς αρχίζει η ζύμωση, η ζύμη αρχίζει να μετατρέπει το άμυλο που υπάρχει στο κριθάρι σε αέριο CO2 και αιθανόλη. Η ποσότητα του αερίου CO2 αυξάνεται στο κουτί, δημιουργώντας πίεση.

Ο γρανίτης δεν είναι πορώδες υλικό και το καπάκι ζυγίζει περίπου 30 τόνους, οπότε η πίεση του αερίου θα έπρεπε να είναι σημαντική πριν να ανοίξει. Η διαδικασία συνεχίζεται όσο η χημική σύνθεση των ουσιών μέσα στη σαρκοφάγο και η θερμοκρασία είναι άνετες για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η ζύμη.

Ένα συστατικό απαραίτητο για την ανάπτυξη της ζύμης είναι το ελαϊκό οξύ. Αυτό είναι ένα λιπαρό οξύ που υπάρχει στα ζωικά και φυτικά λίπη. Το ελαϊκό οξύ είναι απαραίτητο για τη ζύμη ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Αυτό το οξύ είναι επίσης απαραίτητο για τη ζύμη να ξεπεράσει το τοξικό αποτέλεσμα της αιθανόλης, το οποίο θα δημιουργούσε στο φέρετρο ως υποπροϊόν ζύμωσης. Το οξύ αυτό υπάρχει σε αφθονία στο κρέας. Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι αν ο κύριος σκοπός των κομματιών του κρέατος ή των ταύρων που τοποθετήθηκαν στα τεράστια πλαίσια γρανίτη ήταν να παράσχουν τα κατάλληλα χημικά συστατικά για τη ζύμη για να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Καθώς η ζύμωση συνεχίζεται, το αέριο CO2 δημιουργεί πίεση στο κιβώτιο γρανίτη. Ο γρανίτης μπορεί να αντέξει πίεση τουλάχιστον 200 MPa. Για να το θέσουμε σε προοπτική, αυτή η πίεση είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από την πίεση στα ελαστικά αυτοκινήτων.

Καθώς αυξάνεται η πίεση, θα υπάρξει μηχανική πίεση στο τεράστιο κιβώτιο γρανίτη. Είναι γνωστό ότι ο γρανίτης αποτελείται από κρυστάλλους χαλαζία και υπό μηχανική καταπόνηση αυτοί οι κρύσταλλοι παράγουν ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι, περισσότερη πίεση σημαίνει ότι παράγεται περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο.

Εάν το σκεφτείτε, όλα τα απαραίτητα στοιχεία ήταν παρόντα στο χώρο. Καθώς τα κιβώτια γρανίτη γνώρισαν μηχανική καταπόνηση θα εμφανιστούν ηλεκτρικά φορτία Τα φορτία τυπικά διασκορπίζονται προς την επιφάνεια του εδάφους. Όταν τα φορτία φτάσουν στην επιφάνεια, ιονίζουν τους θύλακες του αέρα πάνω από το έδαφος και θα “ανάψουν” τον ουρανό πάνω από το Saqqara.

Εν ολίγοις, νομίζω ότι οι γιγαντιαίες σαρκοφάγοι του Serapeum χρησιμοποιήθηκαν για να παράγουν ηλεκτρικά φορτία με πίεση που δημιουργήθηκε μέσα από αέριο CO2. Η πίεση που ασκήθηκε στους κρυστάλλους χαλαζία δημιούργησε ηλεκτρικά φορτία στην επιφάνεια των σαρκοφάγων.

Αυτά τα φορτία στη συνέχεια διασκορπίστηκαν από το υπόγειο προς την επιφάνεια του εδάφους ιονίζοντας τον αέρα προκαλώντας τον να λάμψει.

Παρακολουθήστε και το σχετικό βίντεο για να μάθετε περισσότερα:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

Ancient Electricity Made in the Serapeum of Saqqara in Egypt | Ancient Architects

[embedded content]

diadrastika.com

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΑρχαίες μπαταρίες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ήταν τα μυστηριώδη πέτρινα κουτιά στο Σεράπειο της Αιγύπτου, σύμφωνα με την θεωρία του Μπορίσοφ