Είναι πλέον φως φανάρι ποιοι έβαλαν την φωτιά στην Αυστραλία.

Όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε σε όλα αυτά τα βίντεο που έγιναν με πολλή μελέτη και στοιχεία πριν αρχίσουν οι φωτιές στο Μάτι, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία στην Πορτογαλία. Μέρες πριν ψεκάζουν χρησιμοποιούν την γεωμηχανική HAARP και ειδικά λέιζερ.

Πυροσβέστης ομολογεί ότι δουλεύει πάνω από 18 χρόνια σαν πυροσβέστης. Ενώ έχει δει πολλές φωτιές, αυτό δεν ήταν φυσιολογική φωτιά όπως υποστηρίζει. Επίσης, λέει ανοιχτά στην κάμερα: σταματήστε να μας σκοτώνετε, ο κόσμος στην Αυστραλία έχουν καταλάβει ότι οι φωτιές οι συγκεκριμένες δεν προκλήθηκαν από ανθρώπους αλλά από λέιζερ, και γεομηχανική φυσικά.

Aussie Fireman Speaks Out On TV About Abnormal Fire Profiles

[embedded content]

HAARP ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

[embedded content]

Είναι φυσικά γνωστό ότι οι Εβραιοσιωνιστές–μασόνοι τυραννίσκοι του κόσμου μας είναι ικανοί για ΟΛΑ!

HAARP OVER AUSTRALIA-GEOENGINEERING / CHEMTRAILS/HAARP These are weapons to manipulate the weather

[embedded content]

Geoengineering; The Road 2 Hell feaut. Chris Rea

[embedded content]

Torch Australia and The «Set the World on Fire» Agenda

[embedded content]

Όπως φαίνεται είναι τόσο αδίστακτοι που προειδοποιούν πότε θα μας βάλουν φωτιά ακόμα και μέσα σε κινούμενα σχέδια όπως το Simpsons.

2016 Simpsons Cartoon Predicts DEW Attacks on Californians

[embedded content]

Ατζέντα 21-παγκόσμιος φασισμός

Νέα κόλπα γεωμηχανικής

[embedded content]

Κατευθυνόμενα Ενεργειακά Οπλα…

[embedded content]

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ -chemtrail ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

[embedded content]

Τραγωδίας συνέχεια και τα συμπεράσματα δικά σας!

[embedded content]

Σιωπηλός Πόλεμος Αθόρυβα Όπλα 4

[embedded content]

TR 3B Astra DEW Compilation

[embedded content]

