Ο Δίας έδιωξε τον Πλανήτη Χ, ύστερα από “διαστημική μάχη” βαρυτικών δυνάμεων, υποστηρίζει επιστημονική μελέτη. Ήταν ο Νιμπίρου, ισχυρίζονται άλλες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Knowable Magazine, ένας επιστήμονας θεωρεί ότι στο απομακρυσμένο παρελθόν του ηλιακού μας συστήματος ένας 9ος πλανήτης εκδιώχθηκε από τον πλανήτη Δία, προορίζοντας τους άλλους πλανήτες να “επιζήσουν”.

Η επιστημονική μελέτη του Δρ. David Nesvorny, πλανητικού επιστήμονα στο Ινστιτούτο Νοτιοαφρικανικών Ερευνών στο Boulder των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο “Πλανήτης 9” ή αλλιώς “Πλανήτης Χ” που εξαφανίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε μεν στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά ότι “εκδιώχθηκε” δε, από τον Δία.

Αυτό, επέτρεψε σε άλλους πλανήτες να μην εκσφενδονιστούν και ριχτούν στο διάστημα περιπλανώμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Γης. Ο Nesvorny κατέληξε σε αυτές τις υποθέσεις χάρη στο έργο που επιτεύχθηκε με μια ομάδα επιστημόνων που προσπαθούν να καταλάβουν πώς γεννήθηκε το Ηλιακό Σύστημα και γιατί οι πλανήτες βρίσκονταν στις σημερινές θέσεις τους.

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα και υπολογιστές, κατάφεραν να αναδημιουργήσουν τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια του γαλαξία μας, καθορίζοντας ότι εκείνη την εποχή οι πλανήτες ήταν πιο κοντά μεταξύ τους από ότι σήμερα. Με το πέρασμα των αιωνίων, οι πλανήτες βρέθηκαν στις σημερινές θέσεις τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το μοντέλο, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πέρα ​​από την άκρη του γαλαξία λόγω της μεγάλης βαρυτικής δύναμης του Δία.

Το μοντέλο έλυσε το μυστήριο και πρότεινε ότι ένας επιπλέον πλανήτης βρισκόταν ανάμεσα στις τροχιές του Κρόνου και του Ουρανού. Αυτός ο πλανήτης ήταν τόσο μεγάλος όσο ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δηλαδή, περίπου 16 φορές μεγαλύτερος από τη Γη.

Ο υποθετικός ένατος πλανήτης έλαβε όλες τις βαρυτικές “οργές” του Δία και κατέληξε να εκδιωχθεί από το Ηλιακό Σύστημα. Σύμφωνα με τον Nesvorny, αυτός ο πλανήτης “θυσιάστηκε” για να σώσει άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Γης, επειδή ο Δίας τον χτύπησε με όλη του τη δύναμη όταν τον πλησίασε.

Ο Nesvorný έτρεξε αρκετές προσομοιώσεις μόνο και μόνο για να δει τι θα συνέβαινε, χωρίς να τις πάρει πολύ σοβαρά, αλλά τότε συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πραγματικότητα σε όλο αυτό το κοσμικό-αποκκαλυπτικό σενάριο. Ήταν, ουσιαστικά, μια πραγματική διαστημική μάχη μεταξύ των πλανητών που προκλήθηκε από βαρυτικές δυνάμεις.

Ο επιστήμονας έτρεξε περίπου 10.000 προσομοιώσεις, αλλάζοντας τον αριθμό των επιπλέον πλανητών, τις θέσεις εκκίνησης και τις μάζες τους σε κάθε μία.

Το καλύτερο σενάριο, το οποίο αναπαράγει ένα ηλιακό σύστημα που μοιάζει περισσότερο με το πραγματικό, ήταν ένα ηλιακό σύστημα με έναν επιπλέον πλανήτη, τον “Πλανήτη Χ”, ο οποίος υπήρχε ανάμεσα στις αρχικές τροχιές του Κρόνου και του Ουρανού.

Ήταν αυτός ο πλανήτης που θα μπορούσε να παγιδευτεί με την τροχιά του Δία και να πεταχτεί έξω από το ηλιακό σύστημα, σύμφωνα με τη δημοσίευση που έγινε στο επιστημονικό περιοδικό knowablemagazine.org.

Από την άλλη, συνωμοσιογράφοι εξασφαλίζουν μία παρα-επιστημονική εκδοχή που δίνει άλλες διαστάσεις στην μελέτη, υποστηρίζοντας ότι τα όντα που ζούσαν (ή ζουν) στον Δία φρόντισαν για την απομάκρυνση του “9ου Πλανήτη” ή “Πλανήτη Χ”, γεγονός που περιγράφεται, τουλάχιστον, στην ελληνική μυθολογία, με όρους που σήμερα ονομάζουμε μυθολογικούς.

Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, ο συγκεκριμένος πλανήτης που εκδιώχθηκε είναι ο διάσημος, περιβόητος, όσο και μυστηριώδης Nibiru, ο οποίος θα επιστρέψει δριμύτερος, όπως υποστηρίζουν.

Astronomers Have Discovered A GIANT Rogue Planet Lurking Outside Our Solar System

[embedded content]

