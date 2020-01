2020-01-19 01:32:03

Οταν ο καιρος δεν θελει να ψαρεψουμε



Μερικες φορες υπαρχει μονο μια μερα της εβδομαδος για να αφιερωσουμε για ψαρεμα ομως παντα υπαρχει και ο καιρος που μπορει να μην μας αφησει να ψαρεψουμε ετσι και εδω το μονο που απολαυσαμε ηταν η βολτα μας σε παγωμενο αερα σε μια συνεφιασμενη μερα ετοιμη για βροχη,την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ