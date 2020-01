Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ο πρώην πράκτορας της CIA και ο αλλοδαπός Hunter Derrel Sims μιλάει για τη δια βίου προσπάθειά του για την αλήθεια με την εξωγήινη παρουσία στη Γη και την κακή τους ατζέντα! Κυνήγι αυτών των εξωγήινων και συλλέγει στοιχεία, στοιχεία, μάρτυρες μαρτυρίες και μάχες για να αποκαλύψει τις αληθινές προθέσεις πίσω από αυτά τα απειλητικά όντα με τα ανθρώπινα πειράματα τους.

Εξηγεί πώς αυτοί οι εξωγήινοι είναι «Made, Hatched, Cloned, and Manufactured» από κάποιο στοιχείο αδίστακτων μέσα στην κυβέρνησή μας. Δηλώνει ότι οι εξωγήινοι δεν έχουν πλανήτη, το DNA τους προέρχεται από εδώ. Τότε εξήγησε πως όλοι οι εξωγήινοι είναι γενετικά τροποποιημένοι. Συνεχίζει να συνδέει τα σημεία με την εξωγήινη παρουσία του σήμερα με εκείνη του αρχαίου παρελθόντος. Έδωσε τη συνέντευξη του με τον Ζαχαρία Σίτσιν, τους Αννουνάκης (Anunnaki), τους Πεπτωκότες Αγγέλους και τον Σουμεριανό Πολιτισμό.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ο χρόνος του με την CIA, Η πρώτη συνάντησή του με τους εξωγήινους, Γιατί κυνηγάει τους εξωγήινους Διαγονιδιακές χιμαιρές και την παραβίαση του DNA, Alien Hybrids-Εξωγήινα υβρίδια, Διαφορετικοί τύποι εξωγήινων φυλών, Κλωνοποιημένοι και κατασκευασμένοι εξωγήινοι, Γκρι, Ερπετοειδή, Σκανδιναβικοί-Nordics, 7 Foot Preying Mantis Όντα, Απαγωγές εξωγήιινων(Alien Abductions), Πειράματα εξωγήινων για την Ανθρώπινη φυλή, Η έρευνά του και τα αποδεικτικά στοιχεία του με εξωγήινες απαγωγές, Η ατζέντα πίσω από τις απαγωγές εξωγήιινων(Alien Abductions), Η εξωγήινη ατζέντα, Ο Ζεκάρια Σίτσιν(Zecharia Sitchin), Anunnaki Fallen Angels/Ανουνάκι Πεπτωκότες Άγγελοι , Ο Ιησούς και η Γραφή, Η Ανθρώπινη Προέλευση

Aliens being «Made, Hatched, Cloned, and Manufactured» The TRUTH Will SCARE You!

[embedded content]

Something Strange Is Happening Underground (2020)

[embedded content]

Fallen Angels, UFO’s and The U.S. Government

[embedded content]

Skinwalker Ranch, UFO’s and Underground Military Bases (2020)

[embedded content]

Steven Bancarz vs The New Age

[embedded content]

