[22/01/2020 - 09:11]

Στα ίχνη των χαμένων πυραμίδων στην Αίγυπτο, συγκρίσιμου μεγέθους με την Μεγάλη Πυραμίδα

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Ενώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, υπάρχουν πραγματικά φυσικά στοιχεία για μια σειρά χαμένων πυραμίδων της Αιγύπτουπριν χιλιάδες χρόνια που φαίνεται να έχουν αφήσει ένα προφανές αποτύπωμα στην άμμο, ώστε οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι να αποφασίσουν να ασχοληθούν μαζί τους, καθώς οι μη επίσημοι ερευνητές το έχουν ήδη κάνει.

Ο Δανός καπετάνιος του Ναβέλ, Frederic Norden, επιβεβαίωσε την 4η πυραμίδα στο οροπέδιο της Γκίζας, ενώ ο Ηρόδοτος τεκμηριώθηκε με άλλες δύο, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν συγκρίσιμες σε μέγεθος με τη Μεγάλη Πυραμίδα.

Αυτές οι πυραμίδες, που καταγράφει, βρίσκονταν στο κέντρο της αρχαίας λίμνης Moeris, η οποία τροφοδοτούνταν από τον ποταμό Νείλο, από ένα αρχαίο κανάλι, και διευρύνθηκε και εμβαθύνθηκε από τον Amenemhat ΙΙΙ του 1800 π.Χ.

Αλλά ποιος έχτισε τις πυραμίδες; Ήταν ένας προ-δυνατικός βασιλιάς που ονομάστηκε Moeris; Ήταν ο πρώτος Φαραώ της Αιγύπτου; Ήταν ο Μένες, ή μήπως ήταν ο Amenemhat ΙΙΙ; Και πού βρίσκονται σήμερα;

FOUND: The Lost Pyramids of Lake Moeris in Egypt | Ancient Architects

