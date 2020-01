«Περάστε έξω». Ο Εμανουέλ Μακρόν απαίτησε σήμερα από άνδρες της ισραηλινής ασφάλειας να αποχωρήσουν από μια εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κατά την επίσκεψή του στην Βασιλική της Αγίας Άννας.Η τρικολόρ κυματίζει πάνω από την Βασιλική της Αγίας Άννας στην Ιερουσαλήμ, στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, από τότε που έγινε δώρο από τους Οθωμανούς στον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα τον Γ’ το 1856.French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 22 Ιανουαρίου 2020Η Γαλλία θεωρεί πρόκληση όταν η ισραηλινή αστυνομία εισέρχεται σε εκκλησιαστικό συγκρότημα, σε ένα τμήμα της Ιερουσαλήμ και καταλήφθηκε και προσαρτήθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.Το σημερινό επεισόδιο αποτελεί déjà vu και θυμίζει την επίσκεψη στην ίδια εκκλησία το 1996 του Ζακ Σιράκ όταν ο τέως πρόεδρος της Γαλλίας έχασε την υπομονή του με μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, λέγοντας σε έναν από αυτούς ότι η μεταχείρισή του ήταν μια «πρόκληση», απειλώντας να αναχωρήσει από την χώρα. Ο Σιράκ είχε αρνηθεί να μπει στην εκκλησία της Αγίας Άννας, μέχρι να φύγουν οι ισραηλινές δυνάμεις από το σημείο.Το βίντεο δείχνει τον Μακρόν, στριμωγμένο στο κέντρο ενός πολυπληθούς κύκλου μεταξύ των μελών της δικής του υπηρεσίας προστασίας και του προσωπικού των ισραηλινών δυνάμεις ασφαλείας, ανάμεσά τους αρκετοί ένστολοι αστυνομικοί, κάτω από μια αψιδωτή πύλη που οδηγεί στην εκκλησία.Ο Γάλλος πρόεδρος τότε φωνάζει στα αγγλικά στους Ισραηλινούς φύλακες ασφαλείας: «Δεν μου αρέσει αυτό που κάνατε μπροστά μου». Χαμηλώνοντας τον τόνο της φωνής του, στη συνέχεια τους είπε: «Περάστε έξω. Συγγνώμη, ξέρετε τους κανόνες. Κανείς δεν χρειάζεται να προκαλέσει οποιονδήποτε».Μιλώντας μετά σε δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως το περιστατικό έληξε ευχάριστα και έδωσαν τα χέρια με τους αξιωματικούς των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.Σε ερωτήσεις για το περιστατικό, εκπρόσωποι της ισραηλινής κυβέρνησης και αστυνομίας δεν απάντησαν.Πριν φτάσει στην εκκλησία, ο 42χρονος Γάλλος ηγέτης περπάτησε στην Παλιά Πόλη, μίλησε με καταστηματάρχες και σταμάτησε στον Πανάγιο Τάφο, ενώ επισκέφτηκε το Χαράμ αλ-Σαρίφ, ή Όρος του Ναού, από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους στην Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχήθηκε στο Τείχος των Δακρύων. Πριν αναχωρήσει για την Ραμάλα, ο Μακρόν κάλεσε για «συμφιλίωση» των μεγάλων θρησκειών.το είδαμε kathimerini.gr