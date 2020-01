[23/01/2020 - 09:34]

Αρχαία εξωγήινη βάση με πυραμίδα και σήραγγα στην περιοχή του όρους Όλυμπος στον Άρη, ισχυρίζεται ότι εντόπισε ερευνητής

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Με τι θα μπορούσε να μοιάζει μια αρχαία εξωγήινη βάση στον Άρη; Ενδεχομένως, κανείς δεν θα μπορούσε να πει με σιγουριά. Ωστόσο, σε μία φωτογραφία από την ιστοσελίδα της NASA υπάρχει μία δομή που θα μπορούσε να δείχνει κάτι σχετικό.

Ο γνωστός ερευνητής ανάλογων ανωμαλιών του διαστήματος, Scott C. Waring, ισχυρίζεται ότι εντόπισε μια υποτιθέμενη εξωγήινη βάση, ορατή στο κάτω μέρος της φωτογραφίας που τράβηξε το διαστημόπλοιο Mars Odissey.

Η ανίχνευση της NASA, μέσω του οργάνου THEMIS, φωτογράφησε στην περιοχή του Άρη, ακριβώς στην περιοχή όρους Όλυμπος του πλανήτη Άρη και ο Waring παρατήρησε κάτι διαφορετικό και πέρα από τα συνηθισμένα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν ανάμεσα σε άλλους άμορφους σχηματισμούς της επιφάνεια του πλανήτη.

Ο ίδιος στην ιστοσελίδα του ufosightingsdaily.com γράφει:

“Το πράγμα που ξεχωρίζει είναι η τετράγωνη δομή με μια σήραγγα που συνδέει μια πυραμιδοειδή περιοχή. Αυτό που μου λέει είναι ότι οι εξωγήινοι που τα δημιούργησαν δεν περιφέρονται ελεύθερα στον πλανήτη, αλλά χρησιμοποίησαν τις σήραγγες για να παραμείνουν ασφαλείς».

“Αυτό είναι μόνο ένα από τα εκατοντάδες κτίρια που έχω δείξει στις φωτογραφίες της NASA. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο οι εξωγήινοι πρέπει να έχουν αλληλεπιδράσει και επηρεάσει την ιστορία των ανθρωπιστικών επιστημών στη Γη;

Αυτές οι δημιουργικές ιδιοφυΐες που άλλαξαν τον κόσμο με την τέχνη, τη θρησκεία, τα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία … επηρεάστηκαν από εξωγήινους για να κάνουν τη δουλειά ή ήταν αυτοί οι ίδιοι οι εξωγήινοι.

Έτσι … αν γνωρίζαμε την αλήθεια για τους εξωγήινους, θα ανάγκαζαν την ανθρωπότητα να κοιτάξει πίσω στην ιστορία και να δει πού και πως οι εξωγήινοι μας έχουν επηρεάσει περισσότερο. Ολόκληρη η ιστορία μας θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα. “

Επίσης, ο ίδιος ο Scott C. Waring αναφέρει στην περιγραφή του βίντεο που θα δείτε παρακάτω:

Γνωρίζατε ότι το 2014 τα Fox news μίλησαν με τον επικεφαλής της NASA για μένα; Αυτός ήταν ο Charles Bolton … έγραψαν ένα άρθρο γι ‘αυτό. Γνωρίζατε ότι το New Scientist έγραψε ένα άρθρο για μένα που είπε ότι ο Scott C. Waring δημιούργησε έναν εντελώς νέο τομέα επιστήμης που απαιτεί σοβαρές εκτιμήσεις από παγκόσμιους επιστήμονες;

Όπως και να έχει, την επίμαχη εικόνα για την υποτιθέμενη “εξωγήινη βάση” μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο της NASA που ακολουθεί, ενώ στο βίντεο παρακάτω, ο Scott C. Waring μας δείχνει όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που πιστεύει ότι κάνουν αυτό που βλέπουμε μία εξωγήινη βάση:

Alien Base Found On Mars With Pyramid and Tunnel, April 2019, Video, UFO Sighting News.

