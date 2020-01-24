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Ο Slava Korotki είναι ο μετεωρολόγος που ζει στο πιο απομονωμένο μέρος του πλανήτη τα τελευταία 30 χρόνια.Οι μεγάλες νύχτες στο βόρειο μέρος της Ρωσίας, προκαλούν τρέλα.Πόσο μάλλον όταν ζεις απομονωμένος σε μία ερημιά, όπως είναι η Khodovarikha.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram....Это и есть Русский Заворот. Еще пятнадцать лет назад в Ходоварихе была метеостанция, жили маячник, пограничники. Сейчас осталась только метеостанция, последняя из многих бывших в районе, и в единственном жилом доме коротают дни двое работников. Деревня представляет собой идеальную декорацию к экранизации фантастического романа "Пикник на обочине". Полуразваленные дома с обнажившимися кирпичными трубами, тысячи занесенных песком металлических бочек, обвисшие провода на покосившихся столбах. Посреди этого запустения высится громада деревянного маяка... http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?t=1043 #ходовариха #русскийзаворот #арктика #волонтерыварктику #волонтер #север #нао #метеостанция #тундраΗ δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Khodovarikha_volonter (@khodovarikha) στιςΜία περιοχή που χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο από τις στρατιωτικές δυνάμεις κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι που το 1942 βομβαρδίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των Ναζί κατά την διάρκεια της επιχείρησης «Wunderland».Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.МАЯК ХОДОВАРИХА Каждый путешественник приезжая в Ходовариху стремится покорить маяк, что бы увидеть его сердце – фонарь, долгие годы освещавший путь кораблям в Баренцевом море. Взбираясь по лестницам такой «достопримечательности», чувствуется его неповторимая аура. Он как старый одинокий морской офицер, который давным-давно отслужил, но с гордостью продолжает носить военно-морскую форму, на лице морщины, осанка уже не та, а в памяти неустанно бушуют воспоминания событий прожитых лет. Невольно начинаешь задумываться о его истории - она началась в 1930-х г.г. Чего только не повидал наш герой: события со смертельными исходами, рождение детей, фашистский налет, артиллерийский обстрел в годы ВОВ, частую смену персонала и многолетний труд самоотверженных полярников. Здесь трудились целыми семьями с женами, детьми, родителями. Жизнь кипела! В 1996г. на смену пришли новые навигационные технологии, маяк был закрыт, штат расформирован, работников сократили, ухаживать теперь за ним было некому и его «сердце» навсегда перестало биться.