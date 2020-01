periergaa

Η σύγκρουση με τον γαλαξία της Ανδρομέδας | Astronio X (#2)Σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια θα πραγματοποιηθεί μια τιτάνια σύγκρουση: o γαλαξίας της Ανδρομέδας θα συγκρουστεί με τον Γαλαξία μας. Θα κινδυνέψει η ζωή όταν συμβεί αυτό; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον γαλαξιακό μας γείτονα και τις διαστρικές αποστάσεις. ►Δείτε επίσης: 0. Κάντε zoom στον γαλαξία της Ανδρομέδας: https://ift.tt/1SlQnJR 1. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η σύγκρουση θα γίνει σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια: https://ift.tt/2Gh5Ybv https://ift.tt/2GhcjUa 2. Ο γαλαξίας μας είναι μεγαλύτερος απ' ότι νομίζαμε: https://ift.tt/2UNsmPr 3. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας περιέχει ένα τρισεκατομμύριο άστρα: https://ift.tt/37prjLB 4. Νέοι υπολογισμοί για την μάζα του γαλαξία της Ανδρομέδας: https://ift.tt/2GlftX4 5. Πόσοι γαλαξίες μας πλησιάζουν; https://ift.tt/2Gf77gZ 6. Αποστάσεις μεταξύ των αστέρων: https://ift.tt/1Sz0jwZ 7. Άρθρα για τη μελέτη του 2012 που δείχνει ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη: https://ift.tt/2tOOnVt https://ift.tt/38oi7aA 8. Μέση απόσταση αστέρων στο κέντρο του Γαλαξία και οι "φωτεινές" του νύχτες (Dr Ryden): https://ift.tt/14dDety 9. Τι είναι το "Astronio X"; Η σειρά Astronio X (Astronio eXplain) βασίζεται σε θέματα και ερωτήσεις που μου γράφετε πολύ συχνά σε μηνύματα ή σε σχόλια. Η αφορμή για αυτό το επεισόδιο ήταν οι συχνές ερωτήσεις που δέχομαι για την επικείμενη σύγκρουση και τις συνέπειες που θα έχει για τη ζωή.