Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ελαζίγ της Τουρκίας από τον ισχυρότατο σεισμό 6,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σε δύο ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Στη συνέχεια πάντως η Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έξι θύματα. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί, δεδομένων των πρώτων εικόνων που βλέπει τη δημοσιότητα μετά το χτύπημα του εγκέλαδου και στις οποίες διακρίνεται μεγάλος αριθμός κτιρίων να έχει καταρρεύσει.«Έχουμε πληροφορίες ότι διάφορα κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές στη Malatya Pötürge. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για ζημιές στα χωριά» είπε χαρακτηριστικά ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu
Έτοιμος να συνδράμει ο στρατός
Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό και συνεργεία δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό πολιτών.Η δόνηση ήταν επιφανειακή και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Από την πλευρά του το Σεισμολογικό Κέντρο του Καντιλί κατέγραψε τον σεισμό στους 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε της επαρχίας Ελαζίγ.
Στους δρόμους οι κάτοικοι – Κατέρρευσαν κτίρια
Στην περιοχή εκτυλίσσονται σκηνές πανικού με τους κατοίκους της περιοχής να έχουν βγει στους δρόμους. Την ίδια ώρα, στις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται από τουρκικά ΜΜΕ φαίνεται να έχουν εκδηλωθεί υλικές ζημιές.Μάλιστα, σε βίντεο που αναρτούν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται να έχουν καταρρεύσει κτίρια.